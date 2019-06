Fuensanta tiene un hijo de 30 años. De esas tres décadas, ella se ha perdido muchos años de poder disfrutar de él. Pero los peores han sido los cuatro últimos, que son los que han pasado desde que él cortara la comunicación con sus padres aconsejado por el gurú que le tiene completamente anulado. Con ella, hemos hablado sobre sectas en el 'Fin de Semana' de COPE.

Cuatro años sin saber nada de su hijo han hundido a Fuensanta, que se siente desesperada ante una situación que no sabe cómo solucionar. "Estoy fatal. Desesperanzada, todas las puertas se me cierran. Las víctimas de las sectas estamos desamparadas. Porque víctimas no son solo los adeptos. Lo somos también los padres, los hermanos, los hijos... y la ley no nos ampara".

Por eso, pide más reconocimiento y apoyo para las familias de las personas que son captadas por estos grupos sectarios y que se sienten desamparadas por el Estado: "Cuando tienes un hijo de 30 años y la ley te dice que es mayor de edad y que puede hacer lo que quiera, poco podemos hacer los padres".

Los líderes de estas sectas se aprovechan del sufrimiento de personas que están en una situación vulnerable para robarles su vida. "Se piensa que la gente entra a una secta libremente, pero no es así. Uno entra a la secta porque te ofrecen una respuesta a las dudas que puedas tener en un momento de debilidad. A partir de ahí, pierdes la libertad y te conviertes en un esclavo del gurú".

A su hijo le prometieron el oro y el moro a cambio de unirse a este grupo. "En el caso de mi hijo, le convencieron a través del dinero. Le prometieron que se iba a hacer rico. El captador dice que es un sanador que estuvo en la India. Se llama Víctor Sancho, se hizo amigo de mi hijo con 18 años, y a esa edad es muy complicado que el hijo escuche a los padres. Desde entonces cortó la comunicación con nosotros".

Por eso, Fuensanta pide ayuda, Para que ella y su familia puedan volver a vivir. "Lo que queremos es que recupere su vida y luego recuperar la relación con él".