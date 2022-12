Los iraníes en España preocupados en la manifestación contra su régimen: "Necesitamos el apoyo"

Hay algunas veces que la historia cambia de la noche a la mañana y que, cosas que pensábamos que nunca cambiarían, terminan por hacerlo. Hay democracias que han dejado de serlo, como es el caso de Irán, que, dominado por un gobierno integrista, castiga todo lo que se salga de su norma. Llevamos meses de protestas tras la muerte de Mahsa Amini por no llevar bien puesto el velo el pasado mes de septiembre.

Desde entonces, se suceden las manifestaciones, protestas y detenciones constantes. Mientras tanto, aquellos que osen a desafiar al gobierno, pueden acabar colgados de una grúa, como le ha pasado a Majid Reza Rahnavard, el joven iraní de tan solo 23 años. Por cierto, que ahora se suma una nueva condena,la de Amir Nasr-Azadani, condenado a la ejecución por defender la libertad y los derechos de las mujeres en el país.

Manifestaciones que no solo están pasando en el país, sino en todos los rincones del mundo. Hoy mismo, en Madrid, hemos vivido la de muchos iraníes que necesitaban apoyo en esa oposición con el Gobierno. Por eso, para analizar cómo ha sucedido todo en la capital, hemos hablado en Fin de Semana con Fariba Ehsan, presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España.

"Necesitamos apoyo"

Nos contaba la presidenta, que salir a las calles no es fácil, pero que, a pesar de eso, se tienen que mantener valientes. "Esto es muy doloroso para el mundo entero. Los jóvenes valientes iraníes, como ya han decidido lo que no quieren de este régimen, aunque vean lo que pasa en la calle, no tienen miedo, siguen protestando" confesaba emocionada.

Contaba, también, que cualquier fleco y opinión que se salga de lo reglamentario del régimen, es condenado a la ejecución. "Los jóvenes que salen a la calle son adolescentes, han nacido en este régimen en esta época, han estudiado en estos colegios, intentaron educarles en esto y solo vemos que en estos 40 años no han conseguido nada, solo han producido una oposición. Ellos son los líderes de la oposición" explicaba orgullosa.

Pero lo que ha querido destacar es que las protestas en el país no valen si nadie más en el mundo les apoya. "Queremos y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional...Lo más importante ahora para nosotros es que paren las ejecuciones, necesitamos el apoyo y es por eso que hoy estamos saliendo a la calle" contaba emocionada.

Y es que para ella, salir a la calle en los distintos países del mundo, no solo significa conseguir apoyo, sino que en el propio Irán se den cuenta de que todo el mundo está de su parte. "Sirve positivamente, todo tiene una repercusión en las redes y también en los medios de Irán, todo lo ven" explicaba muy emocionada.

Además, ha querido dejar una cifra que, aunque no es oficial, cree que es la que existe desde las protestas: han muerto unas 500 personas ejecutadas por ser parte de la oposición. Unos datos que, nos contaba, son escalofriantes.