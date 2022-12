Voluntaria iraní ante el “mudismo” del Gobierno de España: “Nos gustaría una respuesta de la señora Montero”

Una de las últimas imágenes que más ha impactado a la sociedad es la del joven Majid Reza Rahnavard, de 23 años, ahorcado en público colgando de una grúa en la ciudad iraní Mashhad. La de Reza no es la primera ejecución en Irán, de hecho hay más de un centenar de condenados a muerte, incluido el futbolista Nasr-Azadani por defender los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país.

En ‘Herrera en COPE’ hablamos con Nilufar Saberi, voluntaria iraní que defiende los Derechos Humanos que describe esta situación como “la inquisición islamista” afirmando que “hemos retrocedido a la Edad Media”.

Advierte, además, de que “quieren expandir su ideología fundamentalista al resto del mundo, por lo que los tenemos que parar”, sostiene.

Destaca esta voluntaria iraní que en su país “no hay día que no se ejecute a alguien, no se torture o no desaparezca. Irán tiene la medalla de ser el segundo país en número de ejecuciones después de China”.

Explica Saberi cómo se lleva a cabo el proceso de condena a muerte en Irán asegurando que “el sistema jurídico islamista en irán no guarda absolutamente ningún parecido con lo que nosotros podamos entender como tal. No respetan sus propios procedimientos, ni su Constitución ni sus leyes”.

Además, se refiere Nilufar a estas ejecuciones como “asesinatos del régimen contra el pueblo iraní”.





Qué pasará con el futbolista Amir Nasr-Azadani, condenado a muerte





Uno de los casos más conocidos de condenados a muerte por defender los derechos de las mujeres y las libertades básicas de Irán es la del futbolista Nasr-Azadani. En este caso, la voluntaria iraní confía en que “sea probable poder detener su asesinato al ser un personaje conocido a nivel mundial”.

En este sentido, recuerda Saberi que durante décadas “hemos salvado vidas apoyándonos en los gobiernos democráticos para sus tareas diplomáticas”.

Amir Nasr-AzadaniFIFPRO

Atónita ante el “mudismo” del Gobierno español

Critica Nilufar la actitud del obierno de España ante lo que está ocurriendo en su país mientras cuenta con el apoyo de otros países como Alemania.

Confiesa que “no tiene entendimiento que el Gobierno español guarde ese mudismo”, resaltando que “para nosotros es un misterio que el Ministerio de Igualdad, que tiene que apoyar la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo como principio de su existencia tenga ese mudismo, esto es algo que ya fuera del misterio es ofensivo", y por eso exige "una respuesta de la señora Montero”.

Por último, emplaza Nilufar Saberi a la gente a la manifestación que han convocado este sábado 17 de diciembre frente a la embajada de Irán en Madrid, en la calle Jerez, 5. Y, de nuevo, vuelve a arremeter contra el Gobierno de Sánchez indicando que “nos niega las solicitudes de las manifestaciones delante de la Embajada y nos pone muchísimos problemas para manifestarnos”.