Los asesores fiscales, en COPE: “Pedro Duque debería enseñar la declaración de la Renta"

Pedro Duque debería hacer pública su declaración de la Renta, según ha explicado en 'Fin de Semana' COPE el Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), Adolfo Jiménez.

Según ha explicado Jiménez, la actuación de Duque está dentro de la ley: “Es absolutamente legal lo que ha hecho Pedro Duque, siempre que luego se declaren las rentas en el impuesto de sociedades”, pero debe hacer pública su declaración para que no quede ninguna duda de que ha pagado el alquiler del inmueble a la sociedad propietaria: “Por un lado, si en la sociedad yo pago ese alquiler en la vivienda que tengo en la sociedad, la sociedad declarará un ingreso por ello, algo que parece que no está ocurriendo, ya que la sociedad parece que no declara ingresos”.

Recuerda, que si el Ministro no lo hubiera hecho, podría tratarse de una irregularidad: “El simple hecho de no imputarse ese ingreso o no incluir ese autoalquiler sería una ocultación a Hacienda”.

Y considera que, a nivel de tributación, la maniobra de Duque no implica ninguna ventaja: “Aconsejar a una persona meter las viviendas en una sociedad en principio no tiene ningún tipo de beneficio fiscal”. Aunque puede haber otras razones para tomar este tipo de decisiones: “Una de las razones más importantes puede ser la protección de esos bienes. Uno está vendido, se está jugando su patrimonio personal. Si la vivienda no está a mi nombre, la tengo más protegida”.

Además, desde ASEFIGET reivindican el trabajo de los asesores fiscales, una figura muchas veces vilipendiada: “Uno está cansado de que cuando les pillan echen la culpa a los asesores. Los asesores hacemos nuestro trabajo dentro de la ley. Ofrecer a alguien que haga algo fuera de la ley es absurdo”.