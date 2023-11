"Los artistas deben acostumbrarse a la incomodidad igual que los deportistas al dolor"

Se llama María Concepción Balboa Buika, pero a ella le gusta que le conozcan por el último nombre, Buika. Nació hace 51 años en Palma de Mallorca y el nombre que eligieron sus padres para ella fue Kitailo, pero no pudieron bautizarla con ese nombre. Su tierra natal es Guinea Ecuatorial, un país que curiosamente no ha visitado nunca: "Cuando tengo tiempo no tengo dinero... y cuando tengo dinero no tengo tiempo. Tengo allí a mis tíos, mis primos...".

Esta noche, la cantante que ha cautivado al mundo con su voz, ofrece un concierto en Barcelona junto al Dj Kiko Navarro: "Será con 'house music'. Siento que los artistas tienen que acostumbrarse a la incomodidad igual que los deportistas al dolor".

A lo largo de su carrera profesional, Buika ha publicado varios discos y un libro de poemas. Se ha movido entre el flamenco, el reggae, el soul, las coplas, los boleros, jazz, fado... y lo electrónico.Y ahora, recién cumplidos los 51 años, asegura que todo lo que ha hecho hasta el momento ha sido solo un ensayo. Y que ha sido a esta edad cuando ha descubierto que tiene superpoderes: "El de la comprensión, la fe, el amor incondicional... (...) Sigo conservando mi inocencia siempre" contaba, "el pensar que uno ha perdido la inocencia es la primera señal de inocencia". Y confesaba la cantante que, pese a lo que muchos piensan, es tímida: "Las panteras serán todo lo libres que quieran, pero no creo que se sientan muy cómodas frente a los cojones de un elefante" afirmaba rotunda.

No ha sido todo fácil siempre para esta artista, que vio como circularon falsedades sobre su persona en más de una ocasión: "¿Sabes qué pasa? Confío más en la palabra del enemigo que en la de mi amigo. El enemigo tiene los arrestos de contarte la verdad. Si le escuchas, es más fácil mejorar. He aprendido muchísimo de mis enemigos", y añadía: "No hay enemigos. Solo gente que piensa distinto a ti".

Actualmente, Buika reside en Punta Cana pero pocos saben que tiene una vivienda en un pueblito de Cáceres, Calzadilla, una localidad de 400 habitantes: "De pronto entré a una capilla y tenía un Cristo negro. Y dije, aquí me quedo. Esta es mi casa. Y luego tuve una conexión con una casa, vi burros (yo soy una amante de los burros porque creo que tengo alma de burro) y me quedé".

