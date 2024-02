Los angustiosos audios que podrían esclarecer la muerte del joven desaparecido en el Mar Menor: "Socorro"

Era la semana pasada cuando conocíamos la noticia de que la Guardia Civil había encontrado el cuerpo sin vida del menor de 15 años que desapareció en la madrugada del 5 de enero en aguas del Mar Menor, según han confirmado el jefe de los GEAS en la Región de Murcia, el sargento Francisco Cabañero.

En concreto, la Benemérita localizaba el cuerpo que estaba sumergido a una profundidad de unos cinco metros y a una distancia de entre 1.000 y 1.500 metros del puerto de Los Alcázares.

Su nombre era Ivo Petrov, ciudadano búlgaro y, por lo que sabemos, había salido con otros dos amigos a navegar por la noche en una canoa. Sin embargo, conforme vamos conociendo las versiones, hay algo que no termina de cuadrar.

Por eso, para desentrañar este misterio, contamos con Nacho Abad, en Fin de Semana. Él nos contaba que todo comenzaba cuando una pareja que paseaba por el borde del Mar Menor escuchaba unos gritos que provenían, parecía, desde el mar. Se trataba de gritos de socorro y que pedían auxilio, sin embargo, no conseguían ver a nadie.

Con esa premisa llamaron a Emergencias y, esas llamadas, nos las desvelaba en exclusiva Nacho Abad.

Las angustiosas llamadas que podrían esclarecer el suceso

Una mujer, que resultaba ser la esposa de uno de los supervivientes del accidente, y un hombre, paseaban. Ella reconoció los gritos de auxilio del marido e instó a su acompañante a llamar al 112. Es entonces cuando sucede la llamada que puedes escuchar en este audio destacado, y que dice lo siguiente:

"Estamos en los Alcázares, en la Rambla, y hay gente gritando socorro, ayuda...Se escucha en la playa, al lado del bar Alaska, parece que es dentro del agua, pero no vemos a nadie, estamos en el puente. No se ve nada" decía el hombre.

Enseguida se escuchaba a la esposa, por detrás de la línea, instarle "diles que vengan rápido, que a lo mejor alguien se está ahogando".

Hasta ahí todo normal, pero como recordaba Nacho Abad, esta afirmación es importante, porque ella misma, cuando declara, dice que su marido y un amigo había salido a pescar, sin embargo, en esa primera llamada, reconoce no saber qué está haciendo su marido en medio del mar.





Además de ellos, hay otra pareja que, escuchando lo mismo, también decide llamar. "Hemos escuchado unas voces de unos chavales que gritan ayuda, algo del remo, y están como en mitad del Mar Menor, parece que se han ido en una barca y no saben cómo volver. Vemos sus luces y escuchamos sus voces, en el horizonte. Hacen señales de luces, estamos en un muelle, le hemos visto, me da la impresión que están a la altura de la isla Perdiguera, están gritando muy alto, se oye y están lejos. Hemos calculado que unos 7 kilómetros, pero no estamos seguros, vemos una luz muy lejana...Ahora están más cerca que antes, veo la luz más alta" decía.

El tema de la luz es fundamental, porque, según declararían ellos más adelante, se cayeron todos de la canoa, lo que resultaría "incompatible" con la operatividad del teléfono móvil.

Incoherencias en sus versiones

Cuando la Guardia Civil los rescata, ellos aseguran que hay un tercer amigo al que deben buscar y que, sin embargo, no está ahí. "Lo buscan, pero no lo encuentran, uno de ellos se desmaya y en las primeras declaraciones son las que no terminan de cuadrar. Llegan blancos, les ponen la calefacción, se lleva a uno de ellos la ambulancia, y un agente le pregunta si el amigo que falta está en el agua, y uno de ellos dice, 'está muerto'. Cuando hablé con ellos me dijeron que venía nadando detrás de ellos y otro que estaba agarrado a la barca, pero ninguno dijo que estaba muerto, cosa que ya me choca... ¿Cómo sabían que estaba muerto?" se preguntaba Nacho Abad.

Según el periodista y criminólogo, la familia de Ivo cree que hay gato encerrado, porque, además, declaran que no i ban en una canoa, sino en una especie de tabla que se rompió más adelante.





"No tiene sentido que den varias versiones... Salen, se enciende un cigarro, se lo pasa a Ivo, se le escapa, se pone de pie, y caen todos al agua. Es incompatible con el tema de las luces, a mi modo de ver".

"La autopsia determina que es un ahogamiento, ha aparecido un vídeo en el que Ivo parece sentirse amenazado, dice que no quiere ir y dicen 'ven que no te vamos a pegar'". Y el periodista iba más allá: "¿pudo ser un accidente? Sí, pero si sabes que no sabe nadar, no es difícil tambalear la canoa".