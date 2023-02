Nacho Abad saca a la luz los detalles del atestado del incendio de Bejís en Castellón: "Absoluta indignación"

Seguro que recuerdas el incendio de Bejís, en Castellón, el pasado 15 de agosto de 2022. Además de lo quemado, un tren de pasajeros se vio afectado y 11 personas fueron heridas, tres de ellas con quemaduras graves. En 'Herrera en COPE' hemos vuelto al verano del año pasado con Nacho Abad, en su sección de sucesos, porque ha tenido acceso al atestado de la Guardia Civil, que viene a concluir que los que tenían que controlar el incendio cometieron errores. "Una chapuza", aseguraba el propio periodista a Carlos Herrera.

"Un escándalo del que sospecho que, al final, Ximo Puig, presidente de la Generalidad Valenciana, tendrá que responder", comenzaba sentenciando Nacho Abad. El periodista ha pasado a relatar cronológicamente lo que sucedió en ese día tan trágico: "La tarde del 15 de agosto se declara un incendio forestal en Bejís, en Castellón, que un día después acabó causando 11 heridos, tres de ellos con quemaduras de extrema gravedad. Lógicamente, se inicia una investigación, he tenido acceso a ese atestado que comienza explicando que la Generalidad, nada más declararse el incendio puso en marcha un plan de emergencias. Se avisa a los bomberos forestales, a la Unidad Militar de Emergencia (UME), a la Guardia Civil de Castellón, etc. etc.", contaba.





La revelación del atestado

Pero, he aquí el quid de la cuestión y lo que Nacho Abad ha resaltado del atestado al que ha tenido acceso: "Ninguna advertencia del peligro llega a Adif, ni a Renfe, ni a ninguna empresa vinculada con estas. La gestión fue tan caótica que, es la propia Adif la que tiene que decir a los responsables de controlar el incendio que tienen las llamas sobre las vías. Y,¿cómo no se pudieron enterar? En el atestado, la primera referencia que aparece es de Adif. A las 18:05, cuando ya se estaba quemando el tren, les manda un comunicado a los responsables del incendio y les dice Adif informa, 'fuego al lado de las vías, a la altura del kilómetro 204, cerca del antiguo apeadero de Bejís. Los trenes no pueden continuar la marcha y están retrocediendo'. Y, ¿cómo se entera Adif de que hay un incendio afectando a las vías? Porque la maquinista del tren, que se ve envuelta en llamas, avisa por radio", relataba Nacho Abad.

Ante esta llamada de emergencia de la maquinista, el centro de regulación de tráfico de Adif le responde que a ellos nadie les ha avisado. Y, ¿cómo es que ocurre esto? El periodista de sucesos enumera las claves de lo ocurrido: "Primero, cuando se declara el incendio se decreta el plan especial de incendios forestales con índice de gravedad potencial 2. Esto significa que, 'cuando el incendio su evolución es más desfavorable, amenace seriamente núcleos urbanos de población o infraestructuras de especial importancia se tienen que cortar', por ejemplo como las vías férreas. Lo declaran así y no lo hacen".

"El 16 de agosto, el incendio de Bejís es catalogado de gran incendio. A las 14:40 de la tarde, se dice en el atestado que se produce una evolución explosiva en el incendio, con una gran velocidad de propagación, extremadamente alta, con viento extremo y direcciones erráticas", relataba. Ante esto, lo que hacen los responsables levantan el puesto de mando y lo trasladan: "Durante el tiempo de traslado no pudo funcionar el control del incendio al 100% de sus posibilidades. Según el atestado 'no se adoptaron medidas de protección con las que garantizar la seguridad de las vías férreas'. Según el atestado, 'debió preverse la posibilidad de afección de las vías atendiendo la evolución explosiva del fuego'. Según el atestado, 'el tramo de la vía férrea donde se vio afectado por el incendio del tren con destino a Zaragoza, no estuvo nunca incluido en los sectores del incendio hasta después de haber acontecido el accidente'", leía del atestado.

Personas imputadas en el caso

"El alcalde de un pueblo que estaba muy cerca del incendio, llama para decir que está a 500 metros de las vías del tren el fuego", contaba, y continuaba diciendo, "llama al 112 a las 17:31, el tren pasa por ahí a las 17:55, es decir, es decir, 24 minutos después pasa el tren por ahí. Y cuando le preguntan a la persona responsable de la unidad móvil de coordinación del incendio dice que no ha recibido ninguna información (...) Y dices, pero qué chapuza es esta, qué narices es esto", decía indignado Nacho Abad.

"La sensación que tengo al leer el atestado es de una absoluta indignación y vergüenza por la falta de previsión de la Generalidad Valenciana, que al final está en la cúspide de todo esto. Porque no trabajaron bien, no analizaron bien. A primera hora de la mañana del día 16 ya se avisaba que iba a haber una intensidad del fuego muy virulenta a partir de las 14:00 de la tarde, lo decían los partes, pero no se hizo caso", continuba explicando, añadiendo que no había nadie imputado al respecto. "El atestado de la Guardia Civil está en el Juzgado y todavía no hay nadie imputado, nadie es responsable de los 11 heridos, nadie", sentenciaba Nacho Abad.