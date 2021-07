López Acuña: “La venta de test de antígenos en farmacias no nos van a ayudar a frenar la ola en nada”

El epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, ha celebrado en COPE la decisión de algunas Comunidades Autónomas de volver al toque de queda y pide un endurecimiento de las restricciones. Sobre la quinta ola y el repunte de contagios en la población joven, el experto destaca que “esto es por no estar vacunados y por una mayor exposición, hemos sido demasiado permisivos en la desescalada. Ha sido un cóctel perfecto para la tormenta perfecta”, comenta.

López Acuña alerta de que “tenemos segmentos de la población que no están completamente protegidos con la pauta completa de vacunación y que tienen riesgo de contagio”.

“Estamos en una situación que invita a volver unas pantallas atrás, por lo que me parece más que adecuado que algunas CCAA vuelvan a toque de queda, que se restrinja el ocio nocturno, porque lo que hay que hacer son medidas restrictivas, de salud publica, y la vacunación de estos grupos de edad va a ser importante pero no nos va a solucionar este mes”, subraya el epidemiólogo. Y es que España registró este viernes 31.060 nuevos casos en las 24 horas anteriores y muestra una subida en la incidencia acumulada de 37 puntos.

Antígenos en farmacias



Otro de los detalles que ha comentado López Acuña a Cristina López Schlichting ha sido la posibilidad de comprar test de antígenos o PCR en farmacias, algo que ve caótico. “Los antígenos no nos van a ayudar a frenar la ola en nada. Si estos tests no se administran en conexión con el sistema de vigilancia de las CCAA estamos dejando todo en las manos de la responsabilidad individual. Si quiero me bajo a la farmacia y me hago una prueba, y si no quiero no lo hago”, critica.

“Esto no puede ser una respuesta de salud pública. Me hubiera gustado ver que extendíamos la red de diagnóstico a las farmacias en coordinación con la red de salud pública. Al individualizarla y señalarla como algo que se hace a voluntad no estamos cumpliendo ni un objetivo de salud pública. El antígeno no tiene la misma fiabilidad que la PCR y puede dar un falso negativo”, destaca.

Porcentaje de vacunación insuficiente



Para López Acuña, “hemos ido en los últimos meses a un muy buen ritmo”. “El factor que operaba como cuello de botella, que es la falta de vacunas, ya no esta operando con la misma magnitud. No debemos pensar que el 70% es una cifra mágica. Ante nuevas variantes, la inmunidad de grupo requiere del 80 o 90% de la población vacunada”.

Y es que, para el experto, tenemos que completar la protección de 40 y 49, tenemos que apostar a la vacuna, pero no solamente a la vacuna. “Si queremos cortar la situación actual tenemos que tomar medidas restrictivas, cortar los contagios en la franja de edad de jóvenes”.

Mascarillas en publico

Para el epidemiólogo, la decisión del Gobierno de retirar la obligatoriedad de usar mascarilla en públic “ha sido precipitado”. “Me parece que todavía teníamos una incidencia alta, no tan alta como la tenemos ahora, una tercera parte. Teníamos porcentaje de vacunación insuficientes para relajar las medidas y el lenguaje ha sido de un falsa seguridad, que ya se podía ir por libre”.

“Aún en personas vacunadas es muy importante ajustarse al uso de la mascarilla, porque la vacuna nos protege contra la hospitalización y el riesgo de muerte, pero no contra los contagios”, concluye.

