Lomana desvela el sueldo Matías Urrea por ir al Deluxe y la reacción de Ainhoa Arteta: "Le llamé y se lo dije"

La colaboradora de Fin de Semana de COPE, Carmen Lomana, sacaba a la luz este sábado la cantidad de dinero que cobrará Matías Urrea, ex marido de Ainhoa Artera, por acudir este sábado al plató de 'Sábado Deluxe' de Telecinco para hablar de la separación de la cantante lírica. Además, la socialité ha explicado a la audiencia del programa que presenta Cristina López Schlichting que ha hablado con la propia Arteta en los últimos días, siendo ella la que le revelaba que su ex pareja acudiría a la cadena de Mediaset para hablar de sus asuntos personales.

Y es que la pasada semana se formó todo un revuelo cuando, en las primeras informaciones tras la separación de ambos, se asuraba que había sido la artista la que mantuvo una dinámica de gasto compulsivo y una actitud hacia su ex marido que habría mermado la relación. No obstante, la propia Lomana zanjó este asunto defendiendo a Arteta: “Yo estaba segura de que lo iba a decir, lo que pasa que, en estos casos, hago hincapié en que esté tranquila Ainhoa, que se recupere de lo malita que está, que esté a full y que empiece a trabajar y cierre esta etapa”.









El sueldo de Matías Urrea en el 'Deluxe'



“Tampoco he querido decir mucho más porque son ellos los que tienen que hablar. Ella se ha cerrado en banda, que es lo lógico. Pero, esta noche, vamos a ver al señor Matías Urrea en Sálvame Deluxe. Yo me lo estaba temiendo”, comentaba la ex de Supervivientes a Cristina López Schlichting, que le recordaba sus palabras de la semana anterior: “¡Mira que lo dijiste el otro día!”.

Y es que Lomana se atrevía a dejar caer la cifra que cobrará el marino por acudir a Telecinco: “Le han pagado, pero tampoco tanto, porque esto va a ser un desprestigio enorme. Creo que le van a pagar 15.000 euros, no es alto para lo que suelen pagar para una gran entrevista en Telecinco”.

“Tu prestigio está por encima de todo. A lo mejor estamos hablando en vano y pone a su mujer por las nubes, pero quiere ponerse de mártir y sufridor. Además le ha salido mal la jugada porque el otro día habló en Sálvame la primera mujer de Matías, y no sabéis cómo le puso: a escurrir, que había arruinado a su mujer...”, comentaba









La reacción de Ainhoa



Y es que, como explica la socialité, “Ainhoa, cuando se enamora, pierde la cabeza”. “El tema del dinero parece que ella gastaba tanto que era imposible. Gastaba tanto como toda la vida, y además es él el que tenía que haberla frenado, porque era el que llevaba las cuentas. La gran estupidez fue nombrar manager a un señor que es marino y que encima es tu marido, cuando ya tenía un manager estupendísimo”, critica Lomana.

Pero, más allá, la colaboradora de Fin de Semana explica que ha hablado con la propia Arteta para comunicarse que su ex marido hablaría este sábado en Telecinco: “Ainhoa no sabía que Matías iba a estar en Sálvame, le llamé yo para decírselo, no tenía ni idea”. “¿Qué ha dicho?”, se interesaba Cristina. “Pues no me ha dicho nada, prefiere ya ni oír, ni hablar. Luego, él, mucha gente que lo conoce, presumía de hacerse trajes de 2.000 euros y, con el sueldo que tenía, no daba de sí para tanto. El día que se casó llevaba medallas que incluso no eran suyas. Amigos míos militares tuvieron un pitorreo luego...

