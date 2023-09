Leopoldo López, opositor venezolano, en COPE: "La dictadura saboteará las elecciones primarias"

Cuando pensamos en la situación política de nuestro país y en la incertidumbre que se nos viene encima, conviene fijarnos en aquellos países que han atravesado circunstancias difíciles y que no pueden, siquiera, pensar en la democracia, para no repetir los mismos errores y evitarlos si llega el momento. Y en este punto nos fijamos en Venezuela, un país extraordinario de Latinoamérica que, debido a sus sistema que menoscaba los derechos humanos y la democracia, se ha convertido en el país aislado del continente y del mundo.

Y mientras saltan los resostes de su sistema judicial y parlamentario, en definitiva, la democracia, vemos cómo sus opositores son juzgados, penados y encarcelados. Es lo que le pasó a Leopoldo López, quien no solo fue opositor que se enfrentó primero a Chávez y luego a Maduro, sino encarcelado y torturado, en un periplo que merece ser tenido en cuenta.

Ahora vive en Madrid junto a su familia y nos atiende en Fin de Semana, justo después de que su biógrafo, Javier Moro, haya publicado un libro sobre este periplo. También nos atiende su esposa, Lilian Tintori, que contaba que, aunque su padre le advirtió de lo difícil que sería su vida con un político, "no pensé que iba a ser así, sabía que iba a ser difícil, pero nunca imaginéque conoceríamos la maldad, ataques y una dictadura que ha expulsado a ocho millones de venezolanos" expresaba.

Y ese periplo como opositor fue especialmente duro para ella y para sus hijos: "No hizo nada malo para estar ni una hora en prisión. Fue lo mas duro de mi vida, con dos hijos pequeños, y me tuve que enfrentar a esa situación y mi opción fue luchar por amor para liberarlo, me aterrorizó y conocí el mal de verdad, quisieron destruirlo física y psicológicamente y también destruir a su familia" expresaba.

Exactamente igual que cuenta el escritor Javier Moro: "No consiguieron quebrarle en cuatro años, lo sacaron de casa y en la segunda entrada en la cárcel casi lo quiebran" decía.

La tortura y la cárcel

De esos duros años, Leopoldo López contaba en Fin de Semana que, una de las cosas más difíciles de vivir, fue la tortura a la que le sometieron. "Me llevan a la cárcel y ahí me llevan a una celda blanca, se llama tortura blanca. Es una celda muy fría, blanca, sin ventanas ni nada, sin noción del tiempo, y muy fría, en ese momento se me vino el mundo encima y la celda, que era una oficina que tenía un enchufe empecé a sacar el cable con pensamientos de lo más irracionales y esos cables que están cubiertos de plástico y empecé a sacar el cobre y me puse a trabajarlo, coser nudos y me di cuenta de que estaba haciendo un rosario, se convirtió en mi salvación, me aferré a eso de una manera sólida en la que me permitió salir del hueco mental en el que estaba gracias a la oración, pasé un momento muy delicado de quiebre emocional profundo a un momento de mucha fortaleza espiritual" decía.

El próximo 22 de octubre habrá elecciones primarias de la oposición, de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año 2024, aunque el propio opositor contaba que no confía en la transparencia de este proceso por parte de la dictadura. "Tenemos en 2024 un calendario electoral que no hay condiciones para elecciones libres y justas, la dictadura hace todo lo posible para sabotear y evitar unas primarias, esperemos que sí se dé" expresaba.