Lilian Tintori, en COPE: "España tiene que presionar más a la dictadura de Maduro y no esperar"

Lilian Tintori, mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López, ha relatado este lunes en 'Herrera en COPE' cómo logró salir de Venezuela con su hija menor tras la liberación de su esposo por fuerzas leales a Juan Guaidó en el marco de la llamada 'Operación Libertad', un levantamiento fallido que terminó con López refugiado en la embajada española. “Huí de la dictadura, me escapé. A mí me encerraron, me quitaron el pasaporte, me siguieron en el coche, me acosaron, entraron a mi casa, nos robaron y luego estuve 30 días encerrada en la Embajada de España y decidí escaparme. Pasé por mar, por tierra, por aire. Arriesgué mi vida y la de mi hija Federica de un año y medio”, ha relatado, aunque no ha querido dar detalles de la ruta que emprendió “porque en este momento hay venezolanos caminando por la frontera huyendo”.

En su primera entrevista tras casi tres meses en España, Tintori ha incidido en la situación de su marido, que se encuentra en condición de huésped en la residencia del embajador de España desde que Juan Guaidó lo indultó en abril. “Lo torturaron en una cárcel militar cinco años”, ha lamentado. Precisamente, uno de los militares que lo torturó le expresó su pesar por ejecutar las “órdenes de Maduro”. “Este militar, Cristopher Figuera , fue a la casa, se reunió con Leopoldó y le contó todo. El 30 de abril dio el paso y dijo basta. Los militares no quieren seguir viendo a los venezolanos comiendo de la basura”, ha señalado Tintori.

La activista ha agradecido al Gobierno de España la asistencia a Leopoldo López, aunque ha dicho que, como le pidió al ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, el Ejecutivo debe velar por su libertad completa ya que “estar encerrado no es vida”. Además, ha dicho que el Gobierno debe “hacer presión al régimen, a los que robaron con corrupción”, responsables de que “Venezuela no tenga luz ni agua potable”. "El Gobierno de España, la comunidad internacional, la Unión Europea tiene que poner más presión y no esperar más", ha enfatizado.

Tintori ha dicho que cuando sus hijos le preguntan por su padre, les responde que está luchando por la libertad y la democria de Venezuela. En lo que respecta a las negociaciones entre Maduro, Guaidó y Noruega, Tintori ha dicho que “los dictadores utilizan el diálogo para alargar el tiempo y mantenerse en el poder. Lamentablemente no hay acuerdo porque el régimen no quiere”, ha señalado.

La activista también se ha pronunciado sobre su suegro, el eurodiputado por el PP Leopoldo López, del que ha dicho que también ha sido “perseguido” junto a su mujer. Con la esperanza de que Venezuela conquiste la democracia, Tintori ha asegurado que continuará luchando desde España por la libertad de su país.