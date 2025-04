Le pide que devuelva un bañador en una tienda de Mahón y cuando le pide el ticket para hacerlo descubre un secreto bien guardado

¿Alguna vez te has encontrado con algún 'jeta'? Sí, esa persona que tienes más o menos cerca de tu entorno y que siempre encuentra la manera de salirse con la suya y conseguir las cosas a su manera.

Por ejemplo, ese amigo que, cada vez que sales con él a cenar, no paga la cena. No sabes cómo, pero acaba escabulléndose con un “ya te pagaré, que se me ha olvidado” y al final, acaba prescribiendo. O ese al que le prestas un libro, te dice que es el siguiente que va a leer, y nunca te lo devuelve.

Todos, absolutamente todos, hemos conocido a algún jeta en esta vida, y, si no lo recuerdas, es hasta posible que el jeta seas tú. Eso sí, hay algo admirable en todos ellos, y es que de una forma absolutamente natural, consiguen hacer lo que quieran sin que ni siquiera te enfades.

Y de esas personas con morro, efectivamente, vamos a hablar hoy en 'Fin de Semana'. Por eso, hemos pedido a los oyentes que cuenten esas historias de personas 'jeta' que les han hecho el lío y que han quedado para la anécdota. Y entre medias, nos encontrábamos con la historia de un oyente de Valencia que no daba crédito de lo que le pasó hace unos años.

Todo comenzó cuando este hombre, Manolo, estaba haciendo la mili en Mahón. Él es de Valencia y, casualmente, coincidió con otro valenciano en el mismo cuartel menorquín. Fue entonces cuando todo esto ocurrió.

El secreto mejor guardado de su vecino

Allí mismo, en Mahón, mientras hacía la mili, Manolo coincidió con otro compañero que también era de Valencia. Y como es habitual cuando estás fuera de casa y encuentras a quien es del mismo lugar, tiendes a juntarte más y hacer un poquito de 'patria'.

Manolo, un día de permiso, quería dar un paseo por Mahón, cuando se encontró con este compañero que también era valenciano. Manolo le dijo que se iba a la ciudad a dar un paseo, cuando, casualmente, le pidió un favor.

Resulta que le entregaba en mano un bañador que había adquirido en una tienda de Mahón y que no podía ir a devolver cuando lo necesitaba. Por eso mismo, le pidió el “enorme” favor a Manolo de que lo devolviera él.

Distancia desde Ciudadela a Mahón

Así, al menos lo contaba en 'Fin de Semana'. “Si vas a Mahón, llévate este. ¿Me puedes cambiar el bañador? Que me viene estrecho y tal. Y digo... Vale, pero dame el ticket” comenzaba contando con mucho humor.

Y al pedirlo, descubrió el secreto mejor guardado de su compañero de mili. “Dice... No, si es que esto es robado. Lo robé de la tienda y no me viene. No le hice ni caso. Digo... ¿Será posible?” decía con mucho humor.

No, no es el único oyente que contaba cómo hay tanta gente 'jeta' en el mundo que no han dejado de pedir favores y han terminado saliéndose con la suya.

Un regalo que le sale a pagar

Otra oyente contaba en 'Fin de Semana' cómo ella también se vio arrollada por el morro de una persona de su entorno. Se trataba nada más y nada menos que de su cuñada. Ella era pintora amateur y decidió, con mucho cariño, pintar un cuadro para su cuñada.

Sin embargo, para esta oyente, el regalo no sería lo que ella esperaba. Y es que antes de entregárselo, su cuñada le pidió un dinero para enmarcar el cuadro. En total, 300 euros.

Al final, de buena fe, decidió pagarle los 300 euros del marco, pero no sospechaba que, después, las cosas volverían a complicarse. Y es que su cuñada nunca le dio el regalo, es más, le dijo que el cuadro que había pintado para ella lo había vendido.

Eso sí, no quiso devolverle el dinero, aunque, tras mucho pedir, le ingresó de vuelta los 300 euros. Si te interesa, ahora mismo es su excuñada.