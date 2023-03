Las tres claves que explican la caída de las acciones del Deutsche Bank y cómo afecta a tu banco

La Bolsa española ha caído este viernes el 1,98 % en una sesión marcada por un nuevo episodio de miedo que ha afectado a los bancos a raíz del desplome de Deutsche Bank y que ha cortado la recuperación de los últimos días. Las acciones del banco alemán se han desplomado y arrastrado al resto de bancos europeos al anunciar que amortizará deuda subordinada antes de su vencimiento, lo que ha disparado los indicadores de los credit default swap (CDS), los contratos de seguro de riesgo que los inversores contratan para cubrirse ante posibles impagos.

Los bancos copan los primeros puestos por volumen de negociación y también protagonizan los descensos más abultados. Bankinter ha encabezado las caídas con un descenso del 5,38 %, seguido de BBVA (4,43 %), Banco Sabadell (4,28 %) y Unicaja (4,06 %). Santander ha caído el 3 %, décimo peor valor del IBEX hoy.

¿Estamos ante una crisis bancaria?

Pablo Gimeno, analista económico y director de la Escuela de Educación Financiera 'Método Free', explica en Fin de Semana de COPE qué es lo que ha ocurrido tras el desplome de Deutsche Bank en las Bolsas: “Lo primero, no estamos ante una crisis bancaria, sino ante una crisis de confianza. El problema es que la confianza es una virtud que se tarda en ganar toda una vida y se pierde en un solo momento”. ¿Qué ha ocurrido para que se pierda esta confianza?: “Hace tres años, un representante muy conocido del ministerio de Sanidad nos dijo que solo habría uno o dos casos de Covid y mira lo que hubo... Cuando las tropas rusas empezaron a hacer maniobras de entrenamiento y dijeron que no era una guerra, hubo una guerra... Ahora el Banco Central Europeo nos dice que todo está controlado y lo que pasa es que han perdido la confianza”.

¿Qué ha ocurrido con el banco alemán Deutsche Bank?: “Nos decían que eran bancos chiquititos y de fuera de Europa y resulta que el banco del principal país de la Unión Europea empezó a bajar un 15 %”. Pablo Gimeno aporta tres claves para entender qué ha sucedido: “La inflación que estamos viviendo está vinculada con los tipos de interés y con los bancos. El escenario no es tan negativo como se está pintando, vamos a poner un poco de tranquilidad. La inflación es lo que hay que corregir y lo que está provocando todo. Tras el comienzo de la invasión de Ucrania los precios suben 240 puntos básicos, los precios, esto provoca la subida rápida de los tipos de interés y esto provoca que a los bancos les empiecen a salir algunas grietas”.

Pablo Gimeno advierte que no se trata de una crisis sistémica en el mercado financiero, lo que sucede es que “el miedo está provocando temblores porque hay una crisis de confianza”. Estamos sufriendo los coletazos del Covid, de la guerra y de la inflación.

¿Cómo me va a afectar la caída de los bancos?

El analista económico explica las soluciones y previsiones ante esta crisis de confianza: “Lo primero que hay que hacer es dar tranquilidad y confianza a los mercados, a las personas y a las familias, porque si no entraremos en una vorágine peligrosa de retirada de fondos. Lo segundo sería aportar sensatez, no se hace crecer la economía regalando dinero, hay que apostar por invertir. Y, por último, si no lo digo reviento, el Gobierno debe reducir el gasto público para reducir la inflación. Que se aprieten ellos también el cinturón, no solo tú y yo”.