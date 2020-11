Las sospechas de Carmen Lomana con el novio de Tamara Falcó: “Pero, ¿tú te lo crees?”

“Notición, Tamara Falcó ha encontrado el amor”, así comenzaba la sección de este sábado del mundo del corazón junto a Carmen Lomana en Fin de Semana de COPE. Y es que la protagonista de ‘La Hora Lomana’ no ha dejado sin análisis las últimas fotos de la hija de Isabel Preysler con la que parece ser su nueva pareja, un diseñador de automóviles con el que ha sido vista con actitud cariñosa en plena calle.

Y es que, curiosamente, tanto la socialité como Tamara Falcó han participado en ‘MasterChef Celebrity’, el reality culinario de Televisión Española en el que, precisamente, la hija de Preysler terminó ganando y ganando aún más fama. Todo ello le ha llevado no sólo a tener un papel prominente en programas como ‘El Hormiguero’, sino su propio espacio de cocina en TVE, que se ha visto cancelado tras la llegada de ‘Las cosas claras de Jesús Cintora’.

Las sospechas de Lomana con Tamara Falcó

La respuesta de Carmen Lomana a las fotografías de Falcó paseando con su nuevo novio no han podido ser más rotundas: “¿Pero tú te crees esas fotos? ¿Vosotros os las creéis?”, comentaba la socialité en Fin de Semana de COPE. “Porque son tan exageradas que me da la sensación de que son un robado pactado”, criticaba la ex concursante de ‘Supervivientes’.

Incluso Carmen Lomana lanzaba una comparación entre el momento romántico de Tamara y la famosa película Vivien Leigh: “Es un abrazo como lo de ‘Lo que el viento se llevó’”. Un comentario con el que no estaba nada de acuerdo Cristina López Schlichting, que daba por creíbles las imágenes del nuevo noviazgo de la prensa rosa.

“Yo creo que, siendo una chica que frisa los 40, que estaba buscando el enamoramiento, si se produce de una forma explosiva, probablemente no sea recatado, porque no tiene tampoco por qué”, comentaba la directora de los fines de semana de la cadena.

La conexión inesperada entre el novio de Tamara y Lomana

“Pero por la calle no vas así querida”, le respondía Carmen Lomana a Cristina. “A mi me encanta que la gente se dé ‘chusquis’ (besos), pero me ha parecido demasiado posado, demasiado exagerado”, insistía. Eso sí, la colaboradora dejaba la puerta abierta a que, en realidad, sí exista una relación sentimental entre la presentadora y el joven: “Y si no es exagerado y es natural, pues ole, oye”.

Eso sí, Lomana no dejaba a los oyentes sin sorpresas porque, contra todo pronóstico, desveló el detalle que les une a ambos: “Este chico estudió diseño de automóviles en el Royal Collage, en Londres, donde estuvo mi marido”.

“Y es guapísmo. Le llevan 8 pero no es nada, el amor es una cuestión de comunicación, punto”, concluía la socialité en los micrófonos de COPE este sábado.