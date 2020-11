Varapalo profesional: el duro revés para Tamara Falcó tras la llegada de Jesús Cintora a TVE

La socialité Tamara Falcó ha sufrido un duro revés profesional esta última semana a consecuencia del desembarco del periodista Jesús Cintora en TVE con su nuevo programa de entrevistas, información y tertulia, 'Las cosas claras'. Y es que no ha sido la única cara conocida del ente público que se ha visto afectada por el nuevo formato con el que RTVE pretende competir directamente con Antonio García Ferreras y su 'Al Rojo Vivo': el actor Miguel Ángel Muñoz también se ha visto afectado tras la llegada del ex presentador de Cuatro.

Y es que el programa ya ha llegado con polémica antes de su estreno precisamente por cómo está siendo realizado. Y es que la tarea de desarrollarlo llega de la mano de José Miguel Contreras a través de su productora Lacoproductora, habitual desarrollador de contenidos para La Sexta. Precisamente el Artículo 7 de la Ley 17/2006 de RTVE estipula que el ente público no puede derivar en terceros el desarrollo de contenidos informativos. La defensa: se trata de un magacín de entretenimiento que contiene pinceladas de información.

Polémico estreno de Cintora

No lo ven así incluso algunos de los profesionales de la casa que más han sido protagonistas en la última temporada. Es el caso del presentador de 'Los Desayunos de TVE', Xabier Fortes, que ahora se encuentra en 'La Noche en 24h'. Para el periodista gallego, externalizar la producción del programa es motivo para “sumarse a las protestas”.

Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no. #DefiendeRTVE (1/1) — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2020

“Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no”, concluía Fortes en su perfil personal de Twitter. Precisamente en esa red social Fortes ha protagonizado más de un encontronazo con Carmen Sastre, ex directora de Informativos en TVE. Entre todo ello, la salida de Isabel Cacho como directora de magacines de la cadena en la misma semana del estreno de 'Las cosas claras'.

Consecuencias profesionales para Tamara Falcó

Y es que uno de los grandes damnificados de la llegada de Jesús Cintora con 'Las cosas claras' esta semana ha sido Tamara Falcó. Tras su paso por 'Masterchef Celebrity' donde consiguió alzarse como ganadora, TVE decidió concederle su propio programa de cocina junto al chef Javier Peña con el título Cocina al punto con Peña y Tamara. Estrenado hace cuatro meses (6 de julio), el contenido no estaba teniendo los datos de audiencia esperados.

Por ello, no ha temblado el pulso en Televisión Española a la hora de dejar caer el programa, que será sustituido por la última franja del nuevo espacio de Cintora. El propio chef Peña lo anunciaba a través de su perfil de Instagram: “Me ha hecho aprender muchísimo y ya es parte de esas personas que te hacen crecer en la vida”.

Todo en un año especialmente duro para la socialité que ha perdido a su padre, Carlos Falcó, así como a su cuñado Jaime Carvajal y a su tío, Fernando Falcó.