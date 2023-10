Las recomendaciones de una doctora para vacunarse del COVID y la gripe este año: atento a las franjas de edad

Si te remontas a hace tres años, te darás cuenta de que muchas cosas han cambiado. Y no necesariamente por el inexorable paso del tiempo, sino porque fue entonces cuando vivimos un hecho insólito para todos: el confinamiento a causa de la pandemia. Y aunque ahora gozamos de libertad y hemos recuperado parte de esa normalidad, hay muchos aspectos que desde el COVID se han quedado con nosotros, entre ellos, el teletrabajo.

Pero no solo eso ha quedado con nosotros, porque también, hay un mayor índice de vacunación entre las personas. Y es que desde que comenzó la pandemia son muchas las personas, especialmente las más vulnerables, que optan opr vacunarse y evitar, en mayor medida, el virus. Pero, ¿en qué punto se encuentra esta vacunación ahora que vamos de cara al invierno? Es lo que le preguntamos a la doctora Carmen Álvarez Domínguez, profesora e investigadora inmunóloga de la Universidad Internacional de La Rioja.

Sonia Zúñiga, investigadora del @CNB_CSIC, defiende en @herreraencope la importancia de la vacunación: "Las vacunas de ARNm no modifican el genoma"



https://t.co/jlLtPKavxv — COPE (@COPE) September 13, 2023

Para empezas, comienza a decirnos que esta campaña de vacunación que ha empezado en algunas comunidades autónomas (tanto de COVID como de gripe) está dirigda ahora mismo a los mayores de 60 años y a aquellos que "tienen una enfermedad crónica, inmunodeficiencia o pacientes oncológicos, mujeres embarazas o para personal sanitario y servicios comunitarios".

¿A quién es recomendable vacunar? ¿Con qué tipo de vacuna?

En principio, la doctora nos explicaba que a los niños no es necesario vacunarles siempre y cuando tengan más de seis años. Para estos menores, estaría bien vacunarles contra la gripe, porque se les reducen los "catarros graves".

Ojo, que la recomendación se extiende también a los adultos si "se sienten vulnerables, aunque, como toda vacuna, tiene que ser voluntario. Cuando pasen estos grupos más vulnerables, se abre al resto de grupos, aunque es verdad que hay una franja de edad en donde puede estarbien indicada" explicaba.

Pero, ¿las vacunas que teníamos al principio, están adaptadas a las nuevas variantes? "La de Pfizer sí se ha adaptado a nuevas variantes, a medida que avancen también Moderna tendrá la suya, aunque el resto no las tienen disponibles" expresaba la doctora.

Si nos hemos vacunado alguna vez, ¿estamos inmunizados aunque no tengamos dosis de recuerdo?

Como recuerda la doctora, "todos estamos vacunados, y aquellas personas a la que no se les aconsejan las vacunas, también están protegidas" explicaba.

"Nos protegen frente a nuevas variables, vemos los datos de las primeras vacunaciones y sí esa gente tiene suficiente inmunidad de anticuerpos, pero la hay también a largo plazo, también es muy alta y sí estamos protegidos" explicaba.

También ha querido recalcar que, efectivamente puede haber efectos secundarios en las vacunas, pero "eso no quiere decir que no estén siendo eficaces ni seguras, pero solo muestran los datos de vacunas, no de un ibuprofeno, no nos interesa atacar".

En cualquier caso, la recomendación es vacunar a los mayores de 60 años y niños menores de seis años.