¿Las medusas pueden ser animales de compañía?

Un miedo que compartimos muchos, cuando nos vamos de vacaciones, es encontrarnos con medusas en la playa. Siempre se ha escuchado esa ‘mala fama’ que posee esta especie marina. Sin embargo, por sorprendente que parezca, hay quienes optan por este invertebrado como animal de compañía. En ‘Fin de Semana’, la presentadora Rosa Rosado junto a la bióloga marina Ana Gordillo ha debatido acerca de como las medusas pueden ganarse un hueco en las familias de muchos.

Gordillo, es la creadora de ‘Medusea’, la primera tienda online en España que pone en venta este animal. La bióloga trabajaba en el Oceanogràfic de Valencia. La bióloga tras ver que las medusas eran una opción más como mascota en países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, en 2017 decidió exportar este tipo de acuariofilia tan particular a España. En particular, ella proporciona además los ‘medusarios’, que tienen exactamente la misma función que los acuarios, aunque su diferencia radica en las condiciones de salinidad y la posición del filtro que hacen apto la vivencia de estos invertebrados. En particular, no pueden tener decoración en el medusario ya que pueden dañar a la mascota por su sensible tejido.

En lo que respecta a su crecimiento dentro del medusario, no hay que preocuparse por las altas dimensiones que percibimos de estos animales en la playa, ya que sólo crecen a partir de cuando se alimentan. Por eso en el mar, donde se alimentan todo el tiempo, las medusas alcanzan grandes tamaños algo que no ocurre en el medusario.

Para la bióloga, el proceso de producción es cuanto más complejo.Normalmente suele, Gordillo suele producir alrededor de 150 medusas, y esta fase de producción hasta su empaquetado puede durar hasta dos meses.

Además, las medusas poseen propiedades médicas que pocos conocen. Son una gran fuente de colágeno, fundamental para las industrias farmacéuticas. Asimismo, su movimiento hipnótico relaja y hace que liberemos estrés.