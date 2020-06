Ópera, teatro, zarzuela, conciertos… Son palabras que nos suenan a verano, a descanso, ocio de calidad. Se echa de menos cuando no puedes pisar un cine, ir a ver obras de arte a un museo, pero sobre todo cuando te sientas en una grada o en tu butaca a ver un espectáculo en directo. Ya es hora de que acabe el sistema telemático para algunas cosas que no faltan en la cultura de nuestro país. De eso han venido a hablar Samuel Palomino y Ana Ferraz, viola y flauta respectivamente, para hablarnos de la vuelta al espectáculo en directo.

Por el momento se enfrentan a las dificultades de la pandemia. Por ejemplo, cómo se sopla en una flauta con mascarilla. O que está prohibido cantar por si se expande el virus, en los coros ha habido muchos casos.

Reabren los principales lugares, se adaptan ocupando con maniquíes o flores. Y en este día Europeo de la Música, es preciso ver cómo se adaptan desde el escenario: “Tenemos ahora las mascarillas con una abertura. Es difícil embocar la flauta así. Es muy difícil para los músicos también por la distancia. La música no puede vivir con distancia, eso ya en el caso de funcionar de manera telemática. Si que mantenemos las clases online, pero es verdad que, a un nivel tan alto, hay limitaciones de los programas en los que no nos dejan expresarnos con pleno detalle” ha comentado Ana.

Samuel toca la viola, “no tengo el problema de los instrumentos de viento” comenta el músico. “La música me ha hecho no caer en la violencia. El poder de la música es maravilloso. Sirve para liberarse y expresarse. La música es un ente que nos salva a todos. En el barrio peligroso donde yo me creé es un eje principal. Mi madre tuvo la visión de que estudiase música. Mi hogar fue ejemplar, una casa con valores y amor, mi madre iba mucho a la iglesia. Si tu núcleo familiar está bien edificado, te va a ir bien. Estudiar música me ha hecho identificarme y crecer” dice el artista. “Llegué a España para hacer las pruebas en el Reina Sofía en 2015. Estudié viola después de dejar el violín. Mi profesora me animó a hacer pruebas y la superé”.

“La distancia de seguridad en un foso de orquesta es complicado. Han enviado un pkan muy grande donde explican las medidas que van a tomar y ver si podemos trabajar. Pero es el momento de replantearse la temporada, seguramente. La orquesta no puede parar” ha dicho Samuel Palomino.

