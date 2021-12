El juez Calatayud, sobre la medida en Cataluña para los hijos de investigados por maltrato: “Se están pasando”

El reconocido juez especializado en menores, Emilio Calatayud, ha regresado este domingo a los micrófonos de Fin de Semana de COPE para analizar la última iniciativa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto a los menores y los progenitores investigados por maltrato. Un decreto ley ante el que el experto jurídico, recién casado, no se ha querido morder la lengua, y ha aprovechado para enviar un mensaje al Consejo General de jueces.

Y es que, en lo que va de año son 28 las fallecidas por la violencia machista y 1.106 mujeres asesinadas desde 2003, además de que se ha cobrado la vida de 5 menores este año. Esta semana el gobierno de Cataluña ha dado luz verde a un Decreto Ley que dice “proteger la vida y seguridad de los niños cuyos padres hayan sido investigados y tengan indicios fundamentados de actos de violencia familiar”. A estos progenitores se les prohibirán estancias, visitas y comunicaciones con los hijos.









Calatayud, sobre separar a investigados por maltrato de los niños



La primera que ha querido comentar sobre este asunto ha sido precisamente la presentadora del programa, Cristina López Schlichting, “Yo me pregunto si una madre o un padre que se han agredido entre sí carecen de ninguna capacidad de relacionarse, querer o educar a sus hijos”. Por su parte, el juez granadino ha querido incidir en la importancia de educar a buenas personas: “Lo importante, tanto en la violencia de género como con los hijos, es criar a buenas personas. Una buena persona nunca va agredir a nadie”, subrayaba.

Sobre la medida del gobierno catalán, Calatayud ha asegurado que las considera “bien siempre y cuando sean ratificadas por un juez, no podemos hacerlo porque haya una denuncia”. “¿Cuántas veces la justicia dicta sentencias absolutorias? Yo comprendo que se pueda evitar que los padres y las madres duerman con sus hijos, pero también conozco niños que han sido maltratados por sus padres y sienten devoción”, recuerda.









Calatayud: “Se están pasando con el tema”



Para el juez de menores, hay que insistir más en los famosos “puntos de encuentro” en lugar de evitar que se vean: “Yo no digo que vayan a pasar el fin de semana, pero existen puntos de encuentro, me parece muy duro y no se puede generalizar tan fácilmente”.

Para Calatayud, el decreto ley supone un nuevo toque a la presunción de inocencia. “Ya se invierte la presunción de inocencia, es que ya se están pasando con este tema. Yo no digo que haya muchas denuncias falsas, pero hay muchas veces falta de pruebas e indicios, y todas las medidas restrictivas de derechos, no se puede perder el contacto así como así con las criaturas, que después lo pasan muy mal”. También recuerda el juez granadino que existe “manipulación dentro de las parejas”.

Además, aprovechaba el colaborador de COPE para enviar un mensaje a los jueces a raíz de este tema: “Lo que sí reclamo yo del Consejo General es la sensibilización a los jueces”.