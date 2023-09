Juanma Castaño, con Cristina López Schlichting: “Pepe Domingo ha sabido vivir más allá de la radio”

Los comunicadores de COPE siguen recordando a Pepe Domingo Castaño en el día de su fallecimiento. La triste noticia ha tenido lugar esta madrugada, a los 80 años en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Una noticia que nos dejaba a todos tristes, especialmente, a su equipo de la radio que, más que un equipo, era una familia.

Por ese motivo, el director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño quien con emoción ha querido recordar la figura de Pepe Domingo castaño como una persona que “ha sabido vivir más allá de la radio, y de la música, y de la tele y de la fama y de la popularidad”. Además, ha asegurado que “ahora te viene toda la emoción y empiezas a escuchar y a leer mensajes y te das cuenta de la enorme figura de alguien que para ti era tu amigo, mi padrino y mi familia”.

El director del programa líder de la radio deportiva nocturna, Juanma Castaño ha querido resaltar la vitalidad de la “leyenda”, como así llamaban a Pepe Domingo: “Pepe no nos hacía ver que tuviera 80 años porque era un tío muy joven en la forma de vivir, de comunicarse. A mí me humillaba porque yo tenía resaca y él no, era incombustible.” Además, ha asegurado que “a Pepe le voy a recordar como la última cena que tuve con él”.

Así han sido las primeras palabras

en 'La Mañana de fin de semana', tras conocer la noticia del fallecimiento de la LEYENDA Pepe Domingo Castaño



Su magia, ganas de aprender y vivir cada día siempre nos acompañarán

Pepe Domingo Castaño, a sus 80 años, seguía delante de los micrófonos animándo las tardes de Tiempo de Juego con su particular manera de insertar la publicidad en la radio. “Pepe en lo suyo era único, las marcas de este país se mataban porque su marca la mencionara Pepe Domingo Castaño en la radio”, ha recalcado Juanma Castaño.

Todos han querido mandar un mensaje de apoyo a los oyentes, a quien Pepe Domingo se debía íntegramente, a su familia, y su compañero durante más de 30 años, Paco González, director de Tiempo de Juego. “Paco es consciente de que le falta su otra mitad, una persona que le ha mostrado respeto, cariño, ayuda en todo momento”, ha dicho Juanma Castaño, que ha añadido que “Paco saldrá adelante porque somos un un grupo enorme y porque Pepe querría que saquemos a Paco y a todos los que estén mal”.

La capilla ardiente se habilitará en el tanatorio de Pozuelo, en Madrid, a partir de las 16:00 horas.