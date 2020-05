Tres grabaciones, tres objetos volantes no identificados, ovnis, un gran revuelo porque no están hechas por unos cualesquiera sino por el mismísimo Pentágono. Hablamos con nuestro experto divulgador Javier Sierra para saber qué son.

Sierra le ha relatado a Cristina que estas grabaciones “no son nuevas, datan de 2004 la primera”. "Son cámaras en las que se ven objetos muy borrosos a mucha distancia maniobrando a gran velocidad. Se conocieron hace dos años por el New York Times”, explica el escritor, que desvela que “El Pentágono aseguró que había dejado de investigar estos fenómenos, pero la verdad es que destinan 22 millones de dólares a ello, algo que es una minucia teniendo en cuenta el presupuesto anual con el que cuentan, más de 600.000 millones, así que es una nota al pie de página”.

Sobre las imágenes, Javier detalla que “son tres imágenes: “En una se ve un objeto estático muy borroso, en otra se ve un objeto que rota sobre sí mismo con un aura alrededor y un tercero de una luz sobre el mar y que va a una velocidad increíble”. ¿Qué podrían ser? Todo tiene una aparente explicación: “La primera sería un avión comercial, la segunda sería un motor de combustión, y la tercera podría ser un globo. El movimiento no sería del mismo sino de la cámara que le sigue aunque dé la sensación contraria”.

¿Estamos entonces ante objetos alienígenas? “No, ni mucho menos, no queda claro lo que son pero por las fechas, lugares y características de los objetos no se abre la puerta a extraterrestres, para eso aún hay que esperar”, zanja Sierra en su "Esquina del Misterio".