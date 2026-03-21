Ginés García Beltrán, disgustado con la 'imagen polémica' de Trump rezando por la guerra: "No podemos bendecir la muerte"

En un contexto internacional marcado por el retumbar de los cañones en Oriente Medio, la voz del Papa Francisco resuena una y otra vez para recordar que la guerra no es una solución y que únicamente "provoca más y más problemas". En medio de este clima bélico, una imagen ha desatado la polémica: la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, rezando junto a varios líderes religiosos norteamericanos. Sobre este y otros asuntos ha reflexionado monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, en el programa 'Fin de Semana COPE', presentado por Cristina López Schlichting.

El obispo ha comenzado su intervención lamentando la persistencia de los conflictos armados, comparando la situación actual con la guerra de Irak y las contundentes palabras del Papa en aquel entonces. García Beltrán ha señalado que la guerra puede parecer la solución "más fácil", pero en realidad "es la más dura y la que normalmente no soluciona nada". Ha insistido en esta idea de forma tajante: "La guerra no es ninguna solución".

García Beltrán ha expresado su profundo dolor por "la muerte de tantas personas inocentes", una consecuencia inevitable de cualquier contienda. Ha reconocido que, aunque los objetivos declarados sean militares y estratégicos, la realidad es que los ataques se llevan por delante "la vida de muchas personas, de niños, de mujeres, de hombres". Por todo ello, ha calificado la guerra como "un drama que tenemos que evitar por todos los medios".

La 'imagen polémica' de Trump

El punto más crítico de su análisis ha llegado al abordar la controvertida imagen de Donald Trump rezando activamente por la guerra, rodeado de pastores protestantes. La reacción del obispo de Getafe ha sido de claro rechazo. "Bueno, yo lo que sí te puedo decir, que a mí esa imagen no me gusta nada", ha confesado, argumentando que "creo que no edifica a nadie".

Para García Beltrán, esta escenificación supone volver "a la identificación de la religión de Dios con la guerra, con la muerte de personas y de personas inocentes". Por este motivo, considera que no se trata de una imagen "muy edificante". El prelado ha subrayado que los constantes llamamientos del Papa a favor de la paz son incompatibles con este tipo de gestos y ha sentenciado con firmeza: "No podemos bendecir la guerra, no hay ninguna guerra que pueda ser bendecida".

Profundizando en su malestar, el obispo ha añadido que la imagen le "duele un poquito". La razón, según ha explicado, es que "parece que es querer meter a Dios en la refriega del enfrentamiento de los hombres y de los pueblos". Este acto, a su juicio, contradice radicalmente el mensaje central del cristianismo.

Una contradicción con el mensaje cristiano

Para reforzar su argumento, García Beltrán ha evocado las enseñanzas de San Pablo, recordando una de sus frases más significativas: "Cristo ha venido a derrumbar el muro que nos separaba para reconciliarnos". Esta idea de reconciliación, tanto con Dios como entre los pueblos, choca frontalmente con la bendición de un conflicto. Es por ello que ha calificado la imagen del expresidente estadounidense como "poco oportuna".

Durante la entrevista, la presentadora, Cristina López Schlichting, ha puesto sobre la mesa la paradoja de que en los conflictos, todos los bandos imploran al mismo Dios, ya sea en Estados Unidos, en Irán o en Israel. La reflexión del obispo sobre no "meter a Dios en la refriega" sirve como respuesta directa a esta dolorosa contradicción, denunciando la instrumentalización de la fe para justificar la violencia.

Finalmente, monseñor Ginés García Beltrán ha concluido su participación en 'Fin de Semana COPE' con un deseo que resume el sentir de la Iglesia y de gran parte de la sociedad. "Que venga la paz, que es lo que todos deseamos", ha manifestado, cerrando su intervención con un mensaje de esperanza en medio de la desolación que provocan las guerras.