El Amir: “Hay ciertas cosas que vemos inalcanzables, pero hay que soñar a lo grande”

Hablar con 'El Amir' es sinónimo de conocer a una de las figuras más icónicas del flamenco actual. En 'Fin de Semana' con Rosa Rosado, hemos contando con la presencia del guitarrista Amir John Haddad. El músico cuenta nominaciones a los premios Grammy, ha colaborado con los personajes más importantes del género como Estrella Morente, Miguel Poveda, Diego 'El Cigala' y Chambao entre otros.

A pesar de no ser originario de Andalucía, se siente que forma parte de esta tierra. “Me siento del lugar a donde voy”, nos cuenta en COPE. De padre palestino y de madre colombiana se crió en Alemania. Fue allí, en su casa, donde se enamoró de este género: “En mi familia eran muy aficionados al flamenco, crecí escuchando al del cante, a la guitarra... todos lo inicios del flamenco. Entonces llegó un momento en el que mi padre me veía coger la guitarra y que ponía los dedos. Me dijo “tú quieres aprender” y a partir de ahí aprendí este viaje”.

Empezó a tocar la guitarra y el laúd árabe con siete años. Su inquietud y su pasión por la música y los numerosos veranos en Almería, lo llevaron a dejar el país germánico para nutrirse del flamenco a España. Su maestro fue Pepe Justicia, y ha tocado en distintos tablaos de Madrid, lo que le curtió como guitarrista: “Es la única manera de absorberlo. Una cosa es aprenderlo a nivel teórico, y otra es cuando te metes en el ruedo. En el flamenco todo es improvisado”.

A parte de tocar en países tan exóticos como Turquía, Azerbayán, Corea del Sur y en diversos puntos de Latinoamérica y Europa, uno de los episodios que marcó su carrera fue su participación como guitarrista flamenco en el show de 'El Universo de Hans Zimmer', uno de los compositores más prestigiosos del mundo del cine. Le llegó un email a su manager para su nuevo proyecto, y un casting por control remoto lo catapultó a trabajar en este espectáculo y grabar para bandas sonoras de películas como Bob Esponja o 'El Jefazo'.