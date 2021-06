"La gripe aviar es una amenaza real con una letalidad del 50%"

Empezamos a ver la luz al final del túnel gracias a la vacunación. En España superamos los 13 millones de inmunizados y las vacunas llegan a buen ritmo. Sin embargo, las cifras de la pandemia en el mundo continúan siendo dramáticas: 177 millones de contagios y 3,8 millones de fallecidos.

Y cuando aún nos queda camino por recorrer...la pregunta que nos hacemos es: ¿Está el mundo preparado para otra pandemia?

Hace unas semanas el corresponsal en China, Pablo Díez (el único periodista español en acompañar a la misión de la OMS en Wuhan) nos advertía que: “la gripe aviar es una amenaza real. Era el peligro que esperaban los expertos y para el que se preparaban las autoridades sanitarias de todo el planeta. No se esperaban el coronavirus”.

Y es que las alarmas han saltado de nuevo por los contagios humanos con distintas cepas de gripe aviar: un hombre de 41 años en China y 7 trabajadores de una granja de gallinas en Rusia.

Sobre estos casos, la investigadora del CSIC, Marta López de Diego ha señalado que se trata de dos subtipos de gripe aviar totalmente nuevos, no conocidos hasta ahora. El lado positivo es que no se han extendido. En el caso chino los contactos cercanos no se han contagiado y en Rusia los siete trabajadores han sido asintomáticos”.

Sin embargo, López de Diego sí ha advertido que “existen subtipos de gripe aviar muy peligrosos, con una letalidad muy alta, por encima del 50%”.

De todas formas, la investigadora ha insistido en que “no es motivo de alarma porque son infecciones puntuales. Sí deberíamos hacerlo si se genera un virus que se transmitan fácilmente entre humanos”. “Hay que vigilar y monitorizar los virus que existen en las aves y evitar el contacto con ellas” ha señalado.

Las autoridades sanitarias de todo el mundo llevan años vigilando de cerca los diferentes subtipos que hay de gripe aviar, más de 30. “se trata de un patógeno que está presente en las aves acuáticas silvestres, que se pasa a aves y otros tipos de animales domésticos, y puede dar el salto a humanos” ha explicado la investigadora, Marta López de Diego.

Aunque para contagiarse de gripe aviar es necesario estar en contacto con aves, “no es fácil su transmisión a humanos. Aunque si aparece un subtipo de virus que pueda dar ese salto podría desatarse una pandemia” ha advertido López de Diego.