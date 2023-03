Goyo Jiménez confiesa la profesión a la que quiso dedicarse de joven: "Mi padre me lo quitó de la cabeza"

"Ya sabéis que soy experto en asuntos americanos" decía en sus primeros monólogos a la vez que, cuando lo pillaban entre bastidores, explicaba que jamás en su vida había pisado Estados Unidos. Tiempo más tarde, pudo cumplir ese sueño y comprobar de primera mano que lo que decía en sus guiones, era bastante cierta.

Eso sí, él empezó a hacerlo porque se dio cuenta, cada vez que subía a un escenario en cualquier local, que todos teníamos en nuestra mente esos estereotipos de los norteamericanos, y que enseguida íbamos a conectar con su relato. Por supuesto que hablamos de él: de Goyo Jiménez.

Uno de esos humoristas que ha llevado su tierra por bandera, Albacete, aunque él, en realidad, haya nacido en Melilla. Pero de eso, ya tendremos tiempo de hablar. Porque lo cierto es que su humor no entiende de fronteras, y después de meter en cada monólogo a Bobby y cientos de personajes más que podrían salir de una película de un sábado por la tarde, consiguió actuar en Estados Unidos.

"Fui a actuar a Broadway a hacer precisamente esto de hablar de asuntos americanos, por la puerta grande, por la 'Big Door'" decía ante los micrófonos de Fin de Semana, donde ha venido a contarnos más sobre su espectáculo, aunque, como explicaba, ha tenido que actualizar sus chistes. "En resumen, llevo casi 23 años viviendo del cuento americano" decía entre risas.

No ha faltado contarnos de qué trata ese espectáculo que presenta en Madrid, aunque, advertimos, el trasfondo en realidad es de lo más filosófico. "El espectáculo aquí es que nos miremos mejor, nos han contado una fantasía y nos han hecho creer que son así, entre eso y que tenemos un complejo de inferioridad tremendo... Porque cuando salimos, decimos 'como en España en ningún lado'" expresaba.

No ha caído en saco roto, porque sigue triunfando con su humor allá por donde va. Y es que dice que el humor de "la llanura", o sea, de Albacete, le hace estar más conectado con lo que pasa en el mundo. Y eso nos ha llevado a apuntarle lo siguiente: ¡Pero si naciste en Melilla!

Y es que en la ciudad autónoma estaba entonces destinado su padre, militar perteneciente a la Legión, y llevó consigo a su familia. Y esta es, precisamente, la profesión a la que quiso dedicarse el humorista antes de estudiar.

"Mi padre me lo quitó de la cabeza"

Cristina López Schlichting, directora de Fin de Semana, le preguntaba a Goyo Jiménez si, tras haber vivido con su padre, hoy fallecido, se le había pasado alguna vez por la cabeza seguir sus pasos profesionalmente hablando.

Él, se mostraba rotundo: "Sí, claro que sí. De hecho, me gusta mucho la historia militar y las armas, como curiosidad científica, no para usarlas. En su momento me lo planté" explicaba. Pero fue su propio padre el que, de alguna forma, intentó orientarle en su carrera profesional.

"Mi propio padre fue el que me lo intentaba sacar de la cabeza diciendo que, como cualquier institución humana, el Ejército, tiene zonas muy claras y muy oscuras. 'Lo tuyo son otras cosas', y me lo dejó claro, yo confié en él" explicaba.