Dr. Francisco Álvarez: “Creo que este año no va a haber suficientes vacunas para la gripe”

Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) y ha asegurado en Fin de Semana con Cristina que en ella "somos favorables a una vacunación universal de los niños, les protegemos a ellos y protegemos a los adultos. Este año decimos que es un objetivo que se debería acometer a corto y medio plazo".

Álvarez no duda en afirmar que "conviene vacunar a la gente con factores de riesgo: niños y mayores de 60 años. Hay que vacunar a mucha gente, es gratuita, todos los años la ponemos en otoño. Hay que incrementar la cobertura".

Sin embargo el doctor ha querido ser realista porque, en su opinión, “este año probablemente no va a haber vacunas suficientes. No me puedo arriesgar a decir que no habrá, pero es lo que creo".

Ya se sabe que los síntomas de coronavirus y gripe son muy similares, por lo que Francisco Álvarez explica que “la única forma de diferenciarla de la gripe es el test. Coexistir dos virus normalmente lleva complicaciones".

¿Y la vacuna? Pues aunque “se están acelerando mucho los procesos”, al doctor le parece “exagerado” decir que la vacuna del coronavirus llegará en diciembre: “Yo creo que más primavera o verano de 2021, todo tiene que cumplir sus pasos. Se lleva su tiempo por mucho que queramos correr. Para la primavera sería muy optimista pero claro que sería deseable. Hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad y los jóvenes ser responsables".

