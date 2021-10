“Facebook tiene informes de psicólogos avisando de prácticas inmorales pero les da igual”

Parece que una de las redes sociales más grandes y usadas del mundo no gana para sustos. El otro día caía a nivel mundial y hacía perder a su mandamás, Mark Zuckerberg, más de seis mil millones de dólares. Pero las pérdidas económicas son lo de menos al lado de las polémicas por sus supuestas prácticas cuestionables cuanto menos.

Hablar de redes sociales es hablar de tecnología y si hablamos de tecnología no podemos dejar de acudir a nuestro “cerebrito” Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data, quien ha explicado en Fin de Semana con Cristina quién es la “garganta profunda” de Facebook: “Frances Haugen era la responsable de Políticas de Democratización y ex Product Manager, trabajó dos años allí tras llegar de Google y en otras empresas tecnológicas. Y ha dicho que lo que ha visto en Facebook no lo ha visto en ninguna parte, que el nivel de agresividad comercial y políticas de desinformación sobre las consecuencias de las decisiones comerciales de la firma no tienen precedentes en ninguna empresa tecnológica”.

Stella detalla que “ella asegura que, cuando tienen que tomar decisiones y hay zonas de grises, Facebook sabe lo que pasa y hasta tienen miles de informes por escrito con todo, de hecho los ha filtrado, pero que a pesar de ello siguen adelante porque para ellos van antes los intereses comerciales y nadie hace nada para evitarlo”.

La experta tecnológica explica que muchas veces Facebook “promociona ideales de imagen y de estilos de vida que en esas edades de formación tratan de imitar y es imposible, eso genera muchos problemas de ansiedad y de alimentación. Facebook tiene todo un equipo de psicólogos y lo saben, y pese a ellos siguen adelante porque tienen su política para crecer y llegar a nuevos mercados”.

Como los niños de 10 a 12 años, preadolescentes, no entran en Facebook, la red social quiso “solucionar eso”, como detalla Stella: “Promovieron un juego llamado ‘Play Dating’, de citas amorosas, pero como un señuelo para tenerlos en la red social. Ésta no hace estimaciones morales sobre el juego, solo le importa el ‘engagement’, el tiempo que pasas en ella. Cuanto más pasas más contentos están, sea el contenido que sea, incluso aunque sea una dependencia”.

Sobre la relevancia de las declaraciones de Frances Haugen, Stella asegura que “por primera vez es un empleado de algo rango que va a testificar al Congreso y Senado y da la cara públicamente. No mucha gente está dispuesta porque meterse con una compañía de este tamaño con tanto dinero es incluso un riesgo personal, pero ella ha dejado todo eso de lado y se ha atrevido, nadie había llegado a este nivel. Este escándalo es distinto por eso, parece que el sentimiento público ha cambiado y se está viendo como un escándalo y, quién sabe, podría ser el comienzo del fin de Facebook”.