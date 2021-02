Un experto en medicina preventiva, sobre el 8M: “¿Vamos a cometer los mismos errores del año pasado?”

Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido muy contundente este sábado sobre la convocatoria de manifestaciones por el 8M en plena pandemia del coronavirus. Lo ha hecho en Fin de Semana con Cristina López Schlichting, donde criticaba que “hay que poner por delante la salud ante el deseo de manifestarme contra algo injusto”

“Pero, ¿vamos a cometer los mismos errores que el año pasado?”, se preguntaba el experto en los micrófonos de COPE. Sobre una posible cuarta ola de coronavirus en el horizonte, Gil de Miguel no lo descarta: “Es posible, se puede producir y, si no tenemos cuidado, podemos pensar que todo ha pasado. No queremos ser alarmistas pero hay que pedir prudencia a la población”.

Relajar las medidas

“El tema está en que, aunque la incidencia ha bajado en algunas CCAA, bajo mi opinión deberíamos estar tres semanas bajo esta incidencia para poder reanudar la actividad”, comenta en Fin de Semana el catedrático en Medicina Preventiva. “El virus ha demostrado que es tremendamente hábil e inteligente y puede aprovecharlo para volver a subir”, alerta.

Y es que, recuerda, muchos hospitales se encuentran todavía saturados: “Todavía tenemos un nivel de ocupación en las UCIs importante. Los profesionales sanitarios necesitan un poco de paz, reposo y tranquilidad, por lo que necesitamos dos o tres semanas para confirmar que la tendencia es así”.

Número de fallecidos

El exceso de mortalidad durante la pandemia: 100.000 fallecidos. Pero, entonces, ¿por qué las cifras oficiales hablan de 60.000 muertos por Covid? Ángel Gil de Miguel destaca que “el dato importante es que hemos tenido una tasa de sobremortalidad alta”. “Todos sabemos que, aunque muchos de nuestros mayores tenían una enfermedad de base, la Covid ha acelerado la muerte. Lo que pedimos con la prudencia es que no muera nadie más de esto”, destaca.

Sobre la vacunación, eso sí, el catedrático no es “tan optimista”. “Aunque sí que escuché a la ministra decir que iba a ser para el final del verano, y eso es más realista que para la llegada del verano”. Aún así, durante todo este año 2021 vamos a tener que seguir llevando mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, según el experto.

“La probabilidad de que este virus mute si hay transmisión es más elevado. Pongamos todos de nuestra parte para que podamos finalizar el año mucho mejor que el año pasado”, apunta.

Victoria Abril

“Son declaraciones totalmente desafortunadas”, sentencia Gil de Miguel sobre las polémicas palabras de la actriz Victoria Abril. “No es una persona que tenga que opinar de este tipo de cosas. En ningún caso ha aparecido mortalidad asociada a la vacuna. Yo jamás opinaría de cine por más que me guste, porque no soy un experto. Cada uno es libre de opinar lo que queramos, pero en una situación de pandemia, este tipo de opiniones hay que guardárselas”, concluye.