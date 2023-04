Eva Ferri, hija de Nino Bravo, desvela lo que tuvo que hacer su padre para casarse con su madre: "Saltó..."

Aielo de Malferit, una localidad valenciana de no más de 5.000 habitantes, donde siempre aparece el sol y en cuyas calles, con tanto encanto, te puedes perder. Una localidad, como tantas otras, que podría haber pasado desapercibida para muchos de nosotros si no fuera porque en 1944 vio nacer a la voz más característica de su pueblo pero, sobre todo, a la voz de una generación.

Él era Luis Manuel Ferri Llopis, aunque, seguramente, lo conozcas más con el nombre de Nino Bravo. Un cantante que nos enamoró con su chorro de voz y que cantó las canciones más emblemáticas de un tiempo. Canciones que, en realidad, a día de hoy no pueden faltar en ninguna discoteca. Desgraciadamente, esa voz se apagó para siempre en 1973, cuando el querido artista murió en un fatídico accidente de coche.

Dejó huérfanos a sus miles y miles de fans, que a día de hoy, recuerdan lo mucho que significó para la música española y la latina. Pero, sobre todo, dejó con un gran vacío en el corazón a su familia. A su esposa Amparo, y a sus dos hijas: Amparo y Eva. Esta última no llegó nunca a conocerlo pues, cuando su padre sufrió el accidente, su madre estaba embarazada de ella.

Eso sí, no haberlo visto físicamente no ha impedido que Eva tenga siempre a su padre muy presente. Ella ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana, para contarnos, entre otras cosas, esos entresijos de su vida algo más desconocidos. "Desde que tenemos uso de razón, hemos vivido rodeadas de mi padre, como padre y persona familiar, y también como artista" nos contaba, confesándonos que no hay día en su casa que no se le nombre y se le recuerde.

¿Cómo? A través de sus canciones, que suenan a todo volumen por cada rincón de su casa. "Sus canciones son la banda sonora de nuestra vida", explicaba. Banda sonora que ha marcado, también, la vida de su madre. Y es que Amparo fue el gran amor de la vida de Nino Bravo, algo que cuenta cada vez que puede a sus hijas. Tanto es así, que hay, incluso, anécdotas que desconocíamos de esa historia de amor.

Cómo se conocieron y lo que tuvieron que hacer para casarse

Luis Manuel (Nino Bravo) y Amparo se conocieron en una discoteca de Valencia, "mi padre era asiduo a ir a la discote con sus amigos, apareció mi madre y surgió el flechazo" nos contaba entre risas Eva Ferri. Fue tal el flechazo, que él lo dejó todo para estar con ella e intentaron casarse en secreto.

"Mi padre quería separar su carrera de su vida privada lo máximo posible" empezaba contándonos. Y es que, el temor a que la prensa se agolpase a las puertas de la Iglesia donde iban a casarse, hizo que la pareja intentase despistarles y casarse en secreto. Al final, decidieron dar datos falsos de su próxima unión.





"Intentaron decir que se casaban en otra iglesia, pero hubo un chivatazo" contaba su hija, un hecho que provocó que la prensa acudiese en masa a la verdadera iglesia donde iban a contraer matrimonio, e hizo que Nino Bravo tuviera que huir de su propia casa. "Mi padre, de hecho, saltó de un tejado a otro para salir por el patio del vecino, muy de película" contaba Eva.

Con todo el chivatazo, Nino Bravo decidió decir las fotos a la prensa para que les dejaran en paz y, sobre todo, no agobiarse. "Al final se enteraron, y era un día feliz, no quiso agobiarse mucho más".