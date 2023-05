Estas son las enfermedades que te impiden renovar el carnet de conducir: "Me he quedado pasmada"

Como hemos explicado en ‘Fin de Semana’, en España hay 27 millones de conductores, de los cuales 5’2 millones superan los 65 años. Por regla general, en nuestro país solamente se renueva el carné a partir de los 45 años cada 10 años y sobrepasando los 65 años ya hay que renovarlo cada 5. Ahora, la DGT estudia la posibilidad de que los mayores de 70 tengan que renovarlo cada 2 años.

A esto, la doctora Carmen Candela ha dado a conocer un listado de enfermedades que te impiden pedir de nuevo el carnet. Si quieres descubrir el listado, escucha el siguiente audio.

Las capacidades cognitivas bajan a partir de los 65 años entre un 2 % y un 5 %

Tal y como ha explicado Cristina López Schlichting, el incremento de esperanza de vida en España, hace que los conductores más mayores“estén en el punto de mira”. Esta propuesta de la DGT, ha sido consultada por expertos en COPE. En el estudio, han hablado de este tema la doctora Carmen Candela y el psicólogo Pedro Martínez.

A su juicio, la doctora ha recalcado que “estamos en el siglo XXI y a día de hoy tuve esa gente de 70 años que está cañón a todos los niveles” refiriéndose a las personas de mayor edad que tienden a cuidarse. Candela ha añadido que si le dan a elegir a una carretera con personas de 65-75 o entre 18-25, “elijo la carretera de la gente mayor porque es más prudente habitualmente, desde luego yo lo prefiero, me parece mucho más sensata”.

Pedro Martínez ha dado su lectura sobre este asunto diciendo que “me parece todavía mucho más escandaloso el hecho de que se vaya a bajar la edad de poder empezar a conducir a los 16 años con esos coches, pseudoches (…)”. No obstante, ha añadido un dato: las capacidades y destrezas cognitivas bajan a partir de los 65 años entre un 2 y un 5?%.

No obstante, el psicólogo ha suscrito el punto de vista de Candela, donde “estamos ante una evolución del ser humano cada vez es más joven y dura más tiempo. También hay que tomar en consideración a la hora de hacer leyesy plantear cuestiones que van a generar inseguridad y no sé hasta qué punto también hay intereses económicos”.

Martínez ha añadido un planteamiento para los psicotécnicos: “no solamente la edad de 65 o 70 años, sino antes, porque por ponernos así podríamos plantear un test de drogas y saber cuántas personas están consumiendo”. Ya que “sí que ocasionan también muchísimos porcentajes en esos accidentes de tráfico, que parece ser que es el dato que se ha tomado para plantear esto de los 70 años”, ha explicado el psicólogo.

En todo este asunto hay un componente fundamental: la autoestima. Como ha explicado Martínez, suprimir el permiso de conducir a afecta generando incluso “una depresión”, ya que “nos condiciona mucho. Todavía no estamos muy acostumbrados a depender también del coche, eso podría ser también tema de otro problema”. Martínez ha subrayado que “a determinadas edades, siguiendo solamente el criterio dela edad, me parecería a mí una gran imprudencia”. Si quieres escuchar el resto de la tertulia escucha el siguiente audio al completo.

