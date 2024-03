Hay personas a las que conocerlas es como, de repente, recibir un soplo de aire fresco en la cara. Su nombre es Pino Montesdeoca, es canaria y tiene hoy 61 años. Y es que la historia de Pino está muy relacionada con una sociedad superficial; la sociedad superficial en la que debemos vivir, en la que estamos bombardeados por una exigencia de ciertos cánones de belleza, algunos imposibles. Y que trata así de invisibilizar las señas que el paso del tiempo deja en nuestro cuerpo.

Y es que para entender bien la historia de esta canaria es necesario dar un paso atrás y remontarnos ocho años atrás, cuando Pino estaba viviendo en Bahamas, donde se había mudado para trabajar en el sector financiero. No obstante, y cuando esta mujer tenía 53 años, su vida era completamente distinta a la que tiene hoy. Y es que por aquel entonces estaba postrada en una cama de hospital. Padecía un dengue grave y los médicos no tenían esperanza en que fuera a sobrevivir...

No obstante, lo hizo. Y no solo es que consiguiera sobrevivir pese a la opinión médica, sino que además, y gracias a su hija, tomó una decisión que terminó por cambiar su vida. Una vida, como decimos, en la que está absolutamente inmersa a día de hoy. Y en 'Fin de Semana' ha contado su historia.





De estar al borde de la muerte a ser todo un ejemplo a seguir

Pino ha explicado que salió de Bahamas "porque la vida me puso en esa tesitura" debido a su grave enfermedad. Durante un tiempo, ha confesado, estuvo enfocándose única y exclusivamente "en estar bien".

"La vida te pone otra vez en otra situación y de ti depende si la aprovechas o no. En ningún momento pensé que esto me iba a llevar al sitio donde estoy ahora", ha agregado esta canaria. Pino ha apuntado que "venía con una idea muy arraigada, que era que estaba contenta de ser quien era y feliz de estar viva. De buenas a primera me di cuenta de que me estaba ofreciendo una herramienta para demostrar que la vida sigue si te lo propones, y sigue muy bien a partir de edades".

"La vida sigue si estás ahí", agregado. Y es que fue gracias a su hija y su novio fotógrafo que su vida cambió para siempre. Animaron a Pino a hacerse unas fotografías. Pero no hablamos de unas fotografías domésticas o unas imágenes normales y corrientes, sino profesionales. No obstante, lo que ella no sabía es que aquellas imágenes acabarían "en mano de mi agencia, la que sigue siendo, y aquí estoy. Fue un no parar. Por lo menos así lo he vivido", ha confesado.

La decisión que cambia su vida

Y sí, aunque no lo creas, Pino se metió de lleno en el mundo de la moda.





Un mundo que, de hecho, "menospreciaba" antes de todo esto, ha confesado. "Pensaba que era una cosa banal, superficial, teníamos que dejarlo a un lado, la ropa está para vestirte, pero para nada más", ha contado. No obstante, y con el paso de tiempo, esta mujer de 61 años se acabó dando cuenta "de que por qué me visto así, por qué me pongo esto o no. Es una herramienta para expresarte y ahí fui dándome cuenta de cosas que estaban prohibidas para mujeres y hombres que por condiciones, edad, ya no te puedes poner, porque no se consideran aptas", ha asegurado.

No obstante, y pese a que ella se seguía sintiendo "una chiquilla", optó por romper todos los cánones. "Me vestía como me daba la gana. No se trata de eso, sino de mi actitud. Porque cumpla años no voy a ser de otras", ha explicado.