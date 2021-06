La esperada reacción de Carmen Lomana a la muerte de Mila Ximénez: “No le guardo rencor”

La colaboradora de Fin de Semana de COPE, Carmen Lomana, ha reaccionado este sábado al fallecimiento de la tertuliana de 'Sálvame', Mila Ximénez, tras un año de lucha contra un cáncer de pulmón. La noticia saltaba a principios de semana después de que la mayoría de medios de sociedad ya apuntaran en los días anteriores que la colaboradora de Telecinco estaba sedada en su casa arropada por toda su familia.

Tras conocerse la muerte de la ex pareja de Manolo Santana, sus propios compañeros se enfrentaron a uno de los programas más duros que han tenido que realizar. “Hoy es un día triste para todos, el más triste de la historia de ‘Sálvame’, hemos perdido a Mila. A primera hora de esta mañana Mila nos dejaba para siempre”, arrancaba Jorge Javier Vázquez el pasado jueves en la que fue la primera entrega del magacín de Mediaset tras la muerte de la colaboradora.

El enfrentamiento de Mila Ximénez con Carmen Lomana



Siendo una de los personajes más polémicos del mundo del corazón de Telecinco, Mila Ximénez se vio envueltas en agrias polémicas tanto con compañeros, como Lydia Lozano, como con figuras del mundo socialité. En esas batallas se ha visto enfrentada a personajes como Isabel Pantoja, Jaime Ostos, Pipi Estrada o Karmele Marchante, entre otros.

Pero fue en 2012 cuando Mila fue condenada a pagar 60.000€ a Carmen Lomana, por los graves insultos que profirió a ella y su familia. El propio juez decretó que los insultos de la tertuliana y sus compañeros hacia Lomana fueron “absolutamente desproporcionados y guiados únicamente por un inequívoco propósito de denigrar, hasta el punto de que algunos contertulios hicieron gestos de reprobación de los insultos e injurias que constantemente se emitían”.

La reacción de Lomana a la muerte de Mila Ximénez



Durante su sección de este sábado en Fin de Semana de COPE se producía la reacción de Lomana, que hablaba por primera vez tras la muerte de alguien con quien protagonizó un tenso enfrentamiento judicial. Cristina López Schlichting, ajena a la polémica, preguntaba a la socialité si conocía a Ximénez. “Sí sí, la conocí”, reconocía.

Eso sí, la colaboradora de COPE se mostraba prudente: “Pero prefiero no decir nada. Conmigo fue muy desagradable, hasta el punto de que tuve que ponerle una demanda. Si no tienes algo bueno que decir, mejor cállate”.

Eso sí, Lomana ha querido tener algunas palabras agradables hacia la ex mujer de Santana. “Pero puedo decir que tenía una sonrisa muy bonita. Cuando se reía se le iluminaba la cara. Siento mucho que se haya ido, por supuesto. Yo la conocía relativamente poco, pero no tengo ningún rencor, a pesar de que me hizo sufrir mucho”, concluye.