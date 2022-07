España, ante su último verano: "Perderemos un 16% del poder adquisitivo"

“La gente quiere vivir el momento porque sabe que esto es un final y que lo que viene después será muy complicado. Estamos ante el último verano”. Estas son las palabras del economista y escritor Santiago Niño Becerra.

Según el economista esto es un final y lo que viene después será muy complicado. Hay personas que no están leyendo nada y no están viendo ningún boletín de noticias porque no quieren oír tristezas, ya que están dispuestas a hacer lo que sea para poder pasar bien unos días. Y por otro lado, están las personas que como no pueden mantener el ritmo de vacaciones o el gasto de otros años, “han optado por reducir el número de días”, ha asegurado el economista, porque quieren escapar antes de que llegue el próximo otoño e invierno, los cuales van a ser complicados.

¿Cuál es la similitud de la situación actual con la de los años 20?

En los años 20 la desigualdad se disparó en países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En esta época había contrastes de renta tremendos, pero había un número de personas empresas que fueron a más.

Ahora en los últimos cuatro o cinco años, el número de millonarios también ha aumentado, recientes estudios que se han publicado apuntan que tomando como referencia el salario más frecuente en España es de 18.100 euros. Esta inflación puede hacer perder un 16% del poder adquisitivo, solamente este año en el año 2022. Por lo tanto, la falta de poder adquisitivo y la desigualdad son dos factores que actualemente se siguen manteniendo.





Por un lado, se mantiene el aumento de los millonarios y por otro lado, se produce la pérdida de poder adquisitivo de una gran parte de la población. Por otro lado, el experto en economía ha resaltado que desde los poderes se haya animado a la población a que salga, consuma y gaste lo que ha ahorrado.

Según Becerra en el Financial Times se preguntó a una serie de expertos su opinión sobre la posibilidad de que Estados Unidos entrase en recesión. La probabilidad de que entre este país en recesión en este otoño o invierno se ha doblado y “ha pasado del 15% al 30%”, ha subrayado el economista. Por lo tanto, si Estados Unidos entra en recesión esto será una catástrofe para países como España, Francia e Italia. Las consecuencias que pueden sufrir estos países son problemas como la falta de pienso, dificultades con los ganados y con el suministro del gas.

Esto implica un grado de sufrimiento en la población sobre la ciudadanía media. Además, vendrá acompañado del incremento del precio de estos bienes. Los costes de producción, no siempre pueden ser repercutidos por parte de las empresas. Si usted va a una tienda y compra un pack de manzanas, estas manzanas han sido recogidas, utilizando energía. Han sido lavadas utilizando energía y una maquinaria pesada de mantener, después se han puesto en una bandeja que le ha salido más cara, “por lo que ha salido más caro”, ha explicado el experto. Este incremento de costes repercute sobre el precio de las manzanas y se paga más por ellas.

El poder adquisitivo se va ver afectado por el aumento del precio de la energía y del combustible, tanto de forma directa como de forma indirecta por el aumento en los costes de producción de los bienes y servicios que habitualmente se consumen.

Una situación complicada que hará que haya empresas que no la puedan soportar, y no podrán negociar una reducción o no repercusión de estos costes. Por otro lado, habrá empresas que no podrán aumentar la productividad para no tener que repercutir todos estos costes implica que habrá empresas que no podrán sobrevivir.

Hay una cosa que hace décadas se demostró: “a medida que la renta aumenta, el porcentaje de alimentación de la renta que se destina es inferior, no se destina a alimentación”, ha explicado Becerra. En España la curva en porcentaje de rentas media que se destina a alimentación, se estancó hace meses.

De cara al dibujo que realiza este economista sobre el futuro a medio plazo. Destaca que la población descenderá antes del 2050 porque “el sistema de pensiones tal y como lo conocemos es insostenible”, ha asegurado Santiago Niño Becerra. En España el 40% de las personas que perciben una pensión de forma directa o bien de forma indirecta, ayudan a sus familias.

Como habrá un descenso de la renta, la natalidad desciende. Por su parte, la esperanza de vida no va a aumentar, ya que la sanidad pública y universal se va encareciendo y la esperanza de vida va a caer. En Rusia se vio muy bien este suceso después de la desmembración de la Unión Soviética, cuando esta desapareció el presupuesto en sanidad cayó y la esperanza de vida en 6 años bajó 5.

Por otro lado, la tecnología sustituye muchos trabajos y tareas, de tal forma que destruye hasta 7 puestos de trabajo.

“Es una situación que a partir del 2030 se va a manifestar muy claramente”, ha subrayado Becerra ya que es un mundo muy distinto al que hemos conocido. Podremos ver claramente una pérdida en la calidad de vida.