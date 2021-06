“No lo entiendo”: el policía jubilado “por enfermedad común” tras una pedrada en los disturbios de Barcelona

Ángel Hernández no va a ejercer más de policía, pero el pasado mes de octubre de 2019 era uno más de los agentes de policía que trataron de contener las protestas de Barcelona por la sentencia del procés. Durante las cargas y enfrentamientos con los violentos le impactaron en el brazo dos losas. “Me fracturaron el radio, en el antebrazo, podía haberme costado la vida porque pasó muy cerca de la cabeza”, relata a Cristina López Schlichting en Fin de Semana de COPE.

Y es que, aunque afortunadamente el impacto no le costó la vida a Ángel, la recuperación del golpe terminó complicándose. “La primera intervención fue en el Sagrado Corazón de Barcelona. El problema es que en vez de consolidar la fractura se produjo una pseudo artrosis y me tuvieron que intervenir”. Lamentablemente el agente ha terminado perdiendo la sensibilidad en el antebrazo: “El problema es que al llevar tanto material en el hueso, tengo los movimientos limitados y, desde el momento del impacto de la piedra apenas no he recuperado la fuerza, no tengo sensibilidad en el antebrazo”, comenta en COPE.









Problemas más allá de los físicos



“Yo creo que, en todos estos años, incluso compañeros veteranos que llevan 35 años en el cuerpo, que han estado en el País Vasco en los tiempos duros, reconocían que nunca se habían enfrentado a una situación como esta. Yo lo que recuerdo es el odio con el que se nos agredía. Los que me agredieron siguen por ahí campando, incluso jactándose de agredir a un policía”

Según relata el agente de policía agredido en los disturbios de Barcelona, la lesión le “limita los movimientos” y le provoca “dolores”. No obstante, no es la única secuela que Ángel sufre del ataque mientras ejercía como policía en la capital catalana: “Tengo el Síndrome de Estrés Postraumático y sigo yendo a tratamiento, no puedo ver las imágenes de aquella noche, me ocasionan bastante daño, y soy incapaz de volver a verlas”, lamenta a Cristina.









Jubilado por una “enfermedad común”



No obstante, por extraño que parece, a Ángel no le han concedido la jubilación en acto de servicio, sino por una “enfermedad común”. “Yo tampoco lo entiendo, yo tengo unas lesiones. Los servicios médicos abrieron expediente y constataron que las lesiones fueron en acto de servicio”, explica en COPE.

“A finales de diciembre pasé por tribunal médico por estas lesiones, que es quien me propone jubilación por incapacidad permanente. Lo que no entiendo es por qué no se me reconoce jubilación en acto de servicio”, lamenta el agente que, eso sí, mantiene que sigue “siendo policía” aunque se retire: “La verdad es que esa noche fue la más terrorífica, y mi última noche como policía vistiendo el uniforme”.