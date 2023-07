El drama de naufragar en medio del mar: así apareció el cuerpo de un bebé de 6 meses en una playa de Tarragona

La Guardia Civil de Tarragona recibió un aviso, el lunes pasado, por la presencia de restos humanos en la orilla de la playa Costa Daurada de Roda de Bará (Tarragona). En un principio, pensaron que podia tratarse de un muñeco, por la forma y condición que tenía aunque, más adelante, se pudo ver que se trataba de un cuerpo humano.

Enseguida, la Policía Judicial y la Guardia Civil, una vez perimetrado el cuerpo, pudieron darse cuenta de que se trataba de un niña de seis meses. El nivel de descomposición era significativo y además, bastante avanzado, por lo que las labores de autopsia no iban a ser nada fáciles.

Pero, pasada casi una semana, nos hace preguntarnos, ¿en qué condiciones se encontró? ¿Cuánto tiempo pudo estar en medio del mar? Preguntas que nos hacemos en Fin de Semana y que respondemos con Pere Virgili Domínguez, alcalde de Roda de Bará, que nos explicaba cómo fueron las labores de investigación.

"Es una experiencia dura que hemos vivido, alguna vez hemos tenido incidentes con algún ahogado pero la llegada a la playa de un cuerpo, de una niña de unos 6 meses, nos ha tocado mucho" explicaba en COPE.

Y es que el cuerpo de la niña estaba decapitado, desgraciadamente, y no por ninguna acción violenta, sino como fruto de llevar meses en el mar.

Así se encontró el cuerpo y estas fueron las labores de investigación

El alcalde nos explicaba en COPE que fue el lunes cuando recibieron la llamada de un operario de la brigada municipal que, "como cada mañana, limpiaba la orilla de la playa. Le habían alertado unos vecinos de que en la orilla había un bulto, y que no sabían si podía ser un muñeco o un cuerpo humano" explicaba.

"El operario actuó perfectamente, llamó el encargado, me llamó a mí y activé a la Policía local. Fuimos y pudimos asegurar que era un cuerpo humano, llamamos a Mossos y Guardia Civil y cuando un cuerpo aparece, las competencias son de la Guardia Civil, tapamos el cuerpo y lo perimetramos, e hicimos un cerramiento para evitar las miradas indiscretas de quien iba llegando a la playa" decía el alcalde con tristeza.

Y es que pudieron ver desde el primer momento que se trataba de un cuerpo humano, pues la perfección en su complexión lo delataba. "Es verdad que podía parecer un muñero, pero como estaba decapitado, se le podían ver las vértebras" decía sumido en una profunda emoción. Contaba que, fruto de llevar varios meses en el mar, parte del cuerpo estaba "devorado".

Lo que sí saben, tal y como pudo comprobar más tarde la Policía Judicial, es que llevaba, por lo menos, "un par de meses en el mar y nos hizo suponer que por el tipo de vestimenta, abrigo, que no era un cuerpo que hubiera podido ahogarse en una playa cercana o de una embarcación de recreo, el mar es capaz de todo" decía el alcalde.

¿La procedencia y en qué momento pudo ahogarse? Es algo que todavía no se sabe a ciencia cierta, porque no pudieron comprobar el color de la piel del bebé, pero saben que "no había habido ningún naufragio ni barco desaparecido cerca".