¿Dónde sueñas que viajas? 88 reputados periodistas nos lo cuentan

Vamos a irnos mentalmente. Sí, lo ideal sería poder irnos en cuerpo y alma, pero como la primera parte está muy difícil con las circunstancias actuales vamos a mover la segunda. Respira profundamente e imagina ese lugar en el que te encantaría estar. Esa montaña de aire puro, o quizás esa playa de aguas esponjosas rozando tus pies… tal vez ese mundo submarino de peces, rayos de sol colándose entre las olas y plantas moviéndose al son del movimiento del agua…; sea donde sea, sueña, porque soñar es viajar.

Y es, precisamente, la temática central del libro que te presentamos desde Fin de Semana con Cristina: ‘Soñar es viajar, 88 viajes en confinamiento’ es la apuesta del fotógrafo Manuel Charlón. El libro está editado por la Fundación Notariado. Su director es Pedro Martínez Pertusa y explica que “el objetivo del libro era abrir una ventana entre tanta negatividad por la pandemia y el confinamiento”: “Eran momentos de gran frustración personal, el viaje que cuentan los autores es el viaje que queríamos tener en aquel momento pero no podíamos. Es un grito de libertad en ese momento, una luz al fondo del túnel para pensar en algo distinto a lo que teníamos”.

Por su parte Manuel, que es fotógrafo desde hace muchos años y viajero consumado, ha recorrido miles y miles de kilómetros mirando, observando y capturando con su objetivo la realidad, nos ha contado cómo empezó todo: “Una idea que surgió en plena pandemia en marzo-abril y para las redes sociales al principio, se me ocurrió transmitir algo de positividad. Me puse en contacto con todos los redactores con los que he viajado y les pedí que me hiciesen un texto pequeño sobre qué es viajar, solo para transmitir ilusión”.

Manuel pidió a 87 compañeros de profesión que le ayudasen a viajar con la mente y que nos hicieran viajar a nosotros. Desde Fin de Semana con Cristina hemos hablado con varios de ellos.

Elena del Amo se define a sí misma, en su perfil de Twitter @elenadelamo, como “Periodista de viajes con alergia a los 'marcos incomparables'”: “Para mí viajar es convertirme en quien querría ser, jugar a ser otro, ese es el verdadero viaje, no es de hacerse cuatro fotos bobos en esquina para presumir”.

Su relato nos lleva al mar y ella misma reconoce que, de haber conocido antes el inmenso azul, no se dedicaría a escribir. Sin embargo también es verdad que adora sus viajes en tierra firme, y uno de los destinos a los adora ir es Mauritania: “Cuanto más al sur voy, más me gusta. Queda entre Mali y Marruecos. Es un agujero que tengo ahí aún y debe ser muy peculiar. Nueva Zelanda también se me está resistiendo”.

Nuestra siguiente invitada es Pilar Carrizosa, otra viajera consumada. Directora y presentadora del programa de radio Piérdete y Disfruta, en Gestiona Radio, y organizadora eventos. Además escritora y experta en turismo. Su texto se centra en Polinesia porque le “encanta”: “Tiene historia, encanto y anécdotas, es un viaje único porque ves cosas que no ves en otros sitios”.

Le encanta Francia y Polinesia pero tiene dos destinos a los que aún no ha llegado: “Mongolia y la Ruta de la Seda, me encantaría pisarla. Y Groenlandia”.

El tercero es Pedro Madera, historiador, periodista y viajero incansable, además de autor de ‘Viajar por libre: 50 rutas en furgo por España’. Su relato es algo distinto ya que contó algo diferente: el relato sobre un molino de viento. ¿Dónde viaja él con la mente? “Me identifico más con los paisajes de montaña, estas crestas que no van a ninguna parte o un camino que se mete en un bosque, un pueblecito en el que hay un señor con un hacha con tantos años como él… cualquier sitio que me transmite emociones. Siempre he disfrutado mucho con la sensación de disfrutar con la gente de ese sitio”.

Soñar es viajar y 88 autores lo han dejado bien claro en este libro. Puede que no nos podamos mover mucho, puede que a veces tengamos que estar más tiempo en casa del que nos gustaría, pero sin duda tenemos algo a lo que no debemos renunciar nunca: la capacidad de viajar soñando, de preparar nuestro siguiente destino ya que, como decía una de nuestras invitadas, “preparar el viaje es parte de ese viaje, ya estamos en camino”.