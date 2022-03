El doctor Gaona, desde Polonia: “Se respira inquietud por el avance de tropas rusas, ¿pararán en la frontera?"

El doctor José Miguel Gaona, habitual colaborador de Fin de Semana de COPE, se encuentra en Polonia, concretamente en la frontera con Ucrania, donde está ayudando a repartir “ayuda médica muy específica con antibióticos o insulina”. “No nos limitamos a traer ropa o comida, porque es más barato comprarlo en Polonia”, explica el neuropsiquiatra forense a Cristina López Schlichting.

“Se nota cierta tensión, en el aeropuerto me encontré con los de la legión ucraniana que estaban enrolando efectivos y me llevé una sorpresa: había muchos norteamericanos, chicos de Corea del Sur, extremadamente jóvenes, pero también un señor de 72 años. Decía que se había levantado con el ánimo de ayudar a Ucrania y ahí estaba, había llegado desde la costa este de Estados Unidos”, comenta el colaborador de COPE sobre las últimas horas en zona fronteriza.

Y es que la situación es caótica y los nervios por un posible avance militar ruso hacia Polonia se respira en el ambiente. “La situación es sumamente caótica, todo el mundo está totalmente desbordado, aunque hay mucha ayuda toda se concentra en la frontera y la tensión va in crescendo porque el avance de las tropas rusas va en esta dirección. Lo que puede pasar, no ya en los próximos días, en las próximas horas es imprevisible”.









Gaona: “¿Pararán en la frontera?”



“Leópolis es el equivalente de Dresde en la Segunda Guerra Mundial, lo están usando como puente para escapar y el bombardeo se está acercando peligrosamente”, comenta Gaona. Y es que este mismo sábado el gobierno ruso ha confirmado que considera “objetivo legítimo” cualquier convoy de ayuda armamentística a Ucrania. “Hace un frío brutal, los coches están cubiertos de escarcha. Gente haciendo colas con carritos de bebé, a temperaturas de 7 grados bajo cero, aguantando el frío toda la noche y dejando su hogar atrás”.

“Vemos a los medios de comunicación optimista, lo mal que lo lleva Putin, pero hay ucranianos huyendo y los rusos están avanzando, mal, bien, regular o como quieras, pero avanzando. Camino a la frontera no va nadie y de vuelta vienen montones de coche, la gente está escapando y en Polonia se respira un aire de inquietud respecto al avance de las tropas rusas, ¿pararán en la frontera?”, concluye









Ayudar en Ucrania con 14 años



Irian de Mendizábal emprendió el lunes un viaje con su madre desde Logroño para traerse a una familia de refugiados, y ahora se encuentra en Polonia. “Vamos hacia Medyka e igual paramos antes en un supermercado en el que hay miles de personas esperando destino. Está muy desorganizado y se necesita mucho voluntariado”, comenta en Fin de Semana el joven.

Y es que ambos se han sumado ya a las decenas de españoles que han puesto rumbo al país polaco para ayudar a traer refugiados a España: “Llevábamos bastante tiempo viendo las noticias y supimos que había que actuar y hacer algo. En apenas un día decidimos salir para aquí, para Polonia, y hacer lo que podamos. Lo que más me impacta es que hay un montón de gente de mi edad, niños pequeños, gente mayor, mascotas... No sabemos todavía a quién vamos a traer, no es fácil encontrar a gente, porque el que sale de Ucrania ya sabe a dónde quiere ir, ya tiene contactos”.