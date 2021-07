La DGT advierte de la nueva función que todavía no incluyen las luces V-16 y que las hace inservibles

A partir de este mes de julio la nueva Ley de Tráfico incluye por primera vez el uso de las luces V-16, una suerte de baliza que sustituirá en 5 años a los triángulos como accesorio obligatorio para alertar en caso de avería del vehículo. No obstante, desde la DGT advierte de que este nuevo dispositivo no incluye una función crucial todavía, por lo que por el momento los hace inservibles.

Jorge Ordás, subdirector general de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT, lo explicaba en Fin de Semana de COPE y detallaba cuándo serán obligatorias estas balizas V-16: “Los triángulos seguirán siendo válidos hasta el 1 de enero de 2026 pero es cierto que habíamos visto un problema, y es que todos los años morían 15 personas en carretera por salir de su coche, entonces tratamos de buscar una solución que fuera sencilla y usase la tecnología”, comentaba a Cristina López Schlihcting.

“Un bote que tiene una luz se saca de la guantera, se enciende, se coloca encima del vehículo, y eso evita tener que recorrer los 50 metros para colocar el triángulo”, explica Ordás.









La función V-16 que todavía no tiene



Y es que hay una diferencia entre las luces V-16 que están en estos momentos a la venta y las que se comercializarán a final de este 2021: “A final de año va a empezar a comercializarse la V-16 conectada”, explica Ordás. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas? “Cuando el ciudadano encienda la luz nos va a mandar una señal a los centro de gestión de Tráfico y mandaremos esa posición a distintos navegadores para que el conductor que se aproxima al incidente sabrá qué ha sucedido y evitaremos el accidente”, comenta la DGT sobre la función del nuevo dispositivo.

Así, con este nuevo sistema, además de alertar visualmente a los coches que se acerquen a un punto de accidente o avería también lo sabrán previamente al recibir un aviso desde la central de Tráfico.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las V-16 no conectadas: inersvibles



Tal y como especifica el subdirector general de gestión de la movilidad y tecnología de Tráfico. “Pensamos que a finales de año habrá varios fabricantes que ya venderán la V-16 conectada, lo único que es verdad es que tienen que cumplir con una serie de requisitos técnicos”.

No obstante, hay un asunto que ha suscitado ciertas dudas: ¿tendrán que pagar una tarifa mensual si está conectada? Algo que la DGT niega en rotundo: “Eso no es así, el que la compre va a incluir 12 años de conexión”. Eso sí, ¿cuál será la diferencia de precio entre las conectadas y las no conectadas? “La V-16 no conectada rondaba los 20 o 25 y la conectada por unos 35 o 35 euros”, especficia.

Eso sí, lo más peculiar ha llegado al final cuando desde la DGT advierten de que, si no adquirimos la versión de la V-16 conectada, en 2026 no serán válidas en el reglamento. “Merece la pena esperar a final de año para comprar las conectadas porque será la que valga para siempre. La que tenga la V-16 actual no conectada no valdrá a partir de enero de 2026”.