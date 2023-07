¿Desbancará Threads a Twitter?: "Es posible”

Tras las últimas decisiones polémicas de Elon Musk respecto a Twitter, Meta, la matriz de Facebook, ha desarrollado una nueva red social muy parecida a la del pajarito, “Threads” se llama, hilo en español. Stella Luna de María recuerda que Meta también posee Instagram y Whatsapp, advirtiendo de que, una vez te des de alta en “Threads”, se van a sincronizar todas las cuentas, lo que supone varios riesgos: “si te quieres dar de baja en ‘Threads’, también te tienes que dar de baja en Instagram”, lo que supone una invasión evidente de la intimidad de los usuarios.

Esto ha hecho saltar las alarmas en la Unión Europea, que no permite aún que se use en su territorio. La historia entre Meta y la UE viene de lejos, como afirma Stella “el órgano regulador de privacidad de datos de la Unión Europea le puso una multa de 1.600 millones de euros a Facebook, por enviar los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos”. Por ello, hasta que la Unión Europea no compruebe que la aplicación cumple con la legalidad, no podremos acceder a esta nueva red, que ha sido todo un éxito en Estados Unidos.

¿Por qué Threads puede ser mejor que Twitter?

Pero, ¿qué ofrece esta red social para mejorar a Twitter? Pues nuestra experta en tecnología lo tiene claro, primero, que no existen limitaciones ni restricciones como las de Twitter; segundo, que es totalmente gratis, mientras que Twitter “va a ser de pago antes o después” y, por último, que no tiene publicidad, que es una ventaja importante, porque Twitter “está completamente copado de anunciantes”. Por lo demás, Stella admite que es “una copia absoluta” de la red social de Elon Musk.

Stella ve posible que “Threads” desbanque a Twitter porque “Zuckerberg (CEO de Meta) ha demostrado que este tema de las redes sociales lo domina”. Además, que el flujo sea tan sencillo entre redes sociales ofrece un mayor “engagement” y una mayor cantidad “de lo mismo, de lo que te gusta, al final, el algoritmo es inteligente y sabe qué es lo que te va un día y lo que te va otro”, como afirma Stella.