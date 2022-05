“Darle mal a una tecla en criptomonedas te puede hacer perder millones de dólares para siempre”

Hasta hace no mucho la palabra de moda parecía ser bitcoin, esa moneda virtual por la que muchos hacen lo imposible para tenerla… hasta ahora. Porque resulta que su valor se ha reducido a la mitad en solo seis meses: de valer 68.000 dólares a estar a 34.000; sí, sigue siendo una cifra muy alta, pero el bajón también es llamativo.

¿Qué ha pasado? ¿Es el comienzo del fin? Hablar de bitcoin es hablar de tecnología, y para eso en Fin de Semana con Cristina tenemos a nuestro ‘cerebrito’ Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting: “Han pasado varias cosas apasionantes, estoy aprendiendo mucho. Esto sube y baja, aquí no pasa nada, que nadie se ponga nervioso. Han salido los datos de inflación de EE.UU., la Reserva Federal ha subido los tipos de interés y, aunque parezca que no, todo está relacionado. De repente todo el exceso de liquidez se está absorbiendo y eso hace que haya menos dinero para invertir y que muchos activos bajen su valor, sobre todo aquellos que los inversores consideran de riesgo, como son las tecnológicas y las criptomonedas. Ha habido una bajada generalizada y ha habido un factor muy interesante que explica cómo funciona este mundo: hay una criptomoneda que se llama ‘Luna’ que está ligada a una divisa de referencia que se supone que está linkada al dólar. Entonces se definió esta divisa de referencia con un algoritmo ligado a la criptomoneda luna y estaba mal diseñado. Se le llama ‘stablecoin’ y está respaldado por dinero real. Este ‘stablecoin’ en concreto no estaba respaldado por dinero real sino por la propia criptomoneda, se generaba un círculo vicioso por el cual si una moneda caía, la otra caía. Alguien encontró el fallo y vendió masivamente para obligar a que la otra moneda colapsara. De tal forma que, en lugar de valer un dólar ha llegado a valer 23 céntimos, es decir, ha bajado un 77 %. Así que ha creado pánico, todos han vendido y la criptomoneda ‘luna’ ha colapsado y de valer 100 dólares a valer 0”.

Aparte, otra noticia sorprendente: un desarrollador de las criptomonedas Juno ha enviado 36 millones de dólares en cripto a una cuenta que no debía después de copiar y pegar los datos de la cartera cripto equivocada, haciendo que la compañía no pueda recuperar esta transacción: “La dirección es un código alfanumérico con números, letras y caracteres. Ese código contiene tus monedas y cuando transfieres monedas lo mandas a esa dirección. Lo mandas a esa dirección y allí se almacenan. Entonces entre dos personas de esa comunidad de Juno se estaban intercambiando 36 millones de dólares y, en lugar de darle la dirección correcta, le ha mandado la incorrecta; y aquí está mi sorpresa porque están los validadores, gente que comprueba que las transacciones son correctas antes de recibir el ok. 120 validadores distintos le han dado el ok a la dirección incorrecta. En resumen: ha mandado los millones a una dirección que no se puede descifrar y eso está perdido para siempre. Es lo que tiene el mundo blockchain, que lo que hagas es definitivo”.

Por último ha comentado la decisión de Elon Musk de no comprar Twitter: “De repente ha pensado en las cuentas falsas de la red social, que son la mayoría, y ha decidido que hasta que no le den las cifras exactas de usuarios reales no va a seguir adelante con la compra. Las acciones han caído un poco pero al final no pasa nada”.