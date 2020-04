“Damos comida a precio de coste a familias y personas en situación desfavorable”

En estos tiempos de crisis hay familias que lo están pasando particularmente mal, y uno de los motivos es no poder acceder a comida de calidad, por ello recurren a iniciativas solidarias.

Una de ellas está protagonizada por Wetaca, empresa fundada por Efrén Álvarez y su socio. Efrén es exparticipante de MásterChef, de la primera edición, hace 7 años, y le ha contado a Cristina cómo empezó la marca: “Estudié ADE y siempre me ha gustado mucho la cocina y, además, los negocios. Tras salir del programa y trabajar un poco en el mundo financiero decidimos juntar lo que nos gustaba y lo que sabíamos hacer y empezamos en 2015”.

Efrén explica cómo envían sus comidas a familias numerosas en cuarentena y que están fuera de Madrid Central: “Siempre hemos planteado que la cadena de valor de nuestra empresa no termina cuando entregamos los tuppers sino cuando no tiramos comida, es un acto de responsabilidad. Ya antes de la crisis del coronavirus buscábamos donar cualquier excedente de comida. Lo que es cierto es que en el momento en que empezó el coronavirus tuvimos la suerte, a diferencia de muchos negocios, de crecer y tener más demanda, y con esa demanda teníamos aún más sobras, así que nos pusimos a buscar las personas que más las necesiten. Si tienes una familia numerosa y no puedes hacer la compra, hay muchas personas comprometidas en ese caso, así que nos centramos en primer lugar en eso”.

¿Cómo pedir la comida y cómo lo verifican? Efrén detalla que “se puede hacer a través del Twitter de Wetaca, también en Instagram o escribiendo al correo. Hay un cuestionario pero partimos de la confianza en la gente. Luego, a raíz de esto, hemos tenido la oportunidad de colaborar con un par de fundaciones como RedMadre con mucha gente en necesidad y todas las semanas hacemos envíos de pedidos a precio de coste a muchas familias”.

El perfil suelen ser personas sin techo y familias numerosas con necesidades porque el padre o la madre están en ERTE: “Hay otros que se contagiaron de coronavirus y no podían salir de casa para comprar… hay muchas casuísticas en la crisis y las intentamos atender”.

En cuanto a la calidad de la comida y la salud, Efrén detalla que han montado “un protocolo muy grande”: “En nuestra cocina hemos partido a todo el personal en dos turnos y antes y después de cada turno se higieniza todo, por supuesto todos protegidos por mascarillas y guantes y además las personas que están en contacto con gente que no son del equipo tienen un traje completo como el de los médicos y además higienizamos las cajas antes de salir”.

El procedimiento es fácil: entrar en wetaca.com y en “contacto” se le pasa el enlace para poder hacer la solicitud.