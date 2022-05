¿Cuál es el síntoma clave para distinguir el covid de una alergia primaveral?: "Es algo fundamental"

Con los nuevos síntomas que presentan las variantes del Covid - 19, muchos se preguntan cómo diferenciarlos de la alergia en plena primavera. Sin embargo, aunque comparten muchas similitudes, hay distintas causas y síntomas. El director médico del grupo Abside Media,Esteban Pérez Almeida, explicaba esta misma mañana en 'Fin de Semana COPE', las diferencias entre uno y otro, comenzando por las causas.

Y es que, cuando hablamos de alergia, debemos tener en cuenta que está provocada por un alérgeno, que "no es ni más ni menos que una sustancia, de la cual nos sensibilizamos poco a poco y de la que tenemos un reacción de hipersensibilidad". Por su parte, al contagiarnos de covid, nos referimos a un microorganismo, "un virus que llega en un momento puntual y nos hace daño", detallaba el doctor.





Otra clave importante es la instauración, es decir, cómo empieza una y cómo comienza la otra. Cuando se trata de la alergia, "como ya estamos sensibilizados, tenemos la primera reacción de hipersensibilidad y empezamos a desarrollar los síntomas". Sin embargo, cuando es coronavirus, "nuestro organismo lucha contra él, avanza poco a poco y se van instaurando los síntomas".

Antes de diferenciar los síntomas, no debemos olvidarnos de una última clave: la evolución que tiene cada una. En el caso de la alergia, el alérgeno no está en el ambiente durante todo el día, lo que hace que "los síntomas se desarrollen más a primera o a última hora del día". Por su parte, el Covid - 19 llega para quedarse las 24 horas del día, al igual que sus síntomas, que no son pasajeros, conviven con nosotros durante 4 - 7 días.

Los síntomas, la respuesta para saber si tan solo es alergia o estamos contagiados de coronavirus

Podemos hablar de tres factores importantes a la hora de saber si realmente tenemos Covid - 19 o tan solo se trata de alergia: la conjuntivitis, la congestión y, lo más importante, la fiebre.

En la conjuntivitis, que hace que nuestros ojos se enrojezcan con la alergia, juegan un papel clave los antihistamínicos, ya que si al tomarnos uno, vemos alguna mejora, podemos estar tranquilos, pues las alarmas saltan cuando notamos que seguimos igual. No debemos olvidar tampoco la congestión, cuya mucosidad es blanquecina en el caso de la alergia o amarilla y verde cuando se trata de covid.

Aunque, tal y como apuntaba el doctor Almeida, lo que determina si se trata de una cosa u otra es la fiebre, "que se desarrolla cuando tenemos un microorganismo, no con la alergia, algo que es fundamental", finalizaba.