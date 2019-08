Cristina López Schlichting regresa de sus vacaciones para volver a sentarse frente a los micrófonos de COPE. Los oyentes podrán volver a escuchar a la directora de 'Fin de Semana' a partir del próximo 31 de agosto.

Un programa que te acerca las noticias más importantes, con la visión sincera y humana que aporta Cristina López Schlichting de la actualidad, a través de sus monólogos, en los que la comunicadora no rehuye ninguno de los temas informativos claves.

'Fin de Semana' permanece siempre pegado a la actualidad y a lo largo de la temporada pasada pudimos escuchar entrevistas con algunos de los políticos más importantes de España.

Entre ellos, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que fue entrevistado por Cristina López Schlichting en plena campaña electoral.

Audio

Pero a lo largo de la temporada pasada no solo hubo espacio para entrevistas de actualidad política, también charlamos con algunos de los protagonistas del mundo de la cultura y la música.

Como Mario Vaquerizo, que presentaba su libro 'Cuentos para niños rockeros' y de paso confesaba su amor eterno por Alaska.

Audio

Así hablaba Vaquerizo de la mujer de su vida: “No somos nada si no tenemos a una persona en frente que también es interesante e inteligente. Todos somos producto de aquellos de los que nos rodeamos. Encontrar a esa persona es una suerte. Pero después esa suerte hay que conservarla. Y eso se hace a base de trabajo diario. Después de veinte años tengo claro que solo me gusta Alaska”.

Esta nueva temporada volveremos a vivir momentos de radio tan importantes como estos de la mano de Cristina López Schlichting y de su magnífico equipo de colaboradores.