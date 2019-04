Cristina López Schlichting: "La reconstrucción de Notre Dame"

"En el desastre de la catedral de Notre Dame hemos pasado del temor más absoluto a que se derrumbe totalmente el edificio a la esperanza, y realmente es una esperanza interesante porque las catedrales se construyen a lo largo de los siglos y la inevitable reconstrucción.

Ahora mismo, el templo permite hacer un concurso internacional en el que grandes talentos de todo el mundo añadan al recorrido de la propia Notre Dame un episodio interesante. Ha resistido la estructura, eso significa que reconoceremos siempre la Notre Dame clásica. Ha resistido también la fachada, los campanarios e incluso las piezas vitrales más preciadas, que son precisamente los tres rosetones norte, sur y oeste que son piezas del siglo XII.

El resto de los vidrios de la catedral ya se habían roto en la Revolución Francesa y en años posteriores, y habían tenido unas muy interesantes intervenciones de Viollet-le-Duc y otros grandes creadores del siglo XIX. Pero con toda la pérdida, porque ciertamente esto lo es, no se trata de cuestiones medievales. La famosa aguja que se ha caído y el torreón es del siglo XIX de Viollet-le-Duc. Así que caben la posibilidad de hacer una intervención interesante.

Yo no pensaría necesariamente en una reconstrucción minuciosa de lo perdido, cabe también una nueva aportación. Pensemos y lo he dicho con absoluto desconocimiento de la materia, pero se me ocurre iluminar un poco más una catedral que resultaba oscura sobre todo en la parte del crucero con un transparente como el que tiene en la Catedral de Toledo o la catedral de Burgos.

En fin, en cualquier caso hay un concurso de ideas. Insisto que es una buna oportunidad para grandes creadores. Afortunadamente los tesoros: cuadros y estatuas... Parecen haberse salvado en buena medida y también el tesoro religioso. Las grandes reliquias que llegaron de Jerusalén: como las espinas de la corona y algunas otras cuestiones como el manto de San Luis. Insisto, amanece de nuevo la esperanza y demuestra que una catedral es un elemento vivo que se va construyendo de siglo en siglo y que mientras exista la pasión europea, existirá la posibilidad de que resultará cada vez más hermosa, no solo la catedral sino Europa misma".