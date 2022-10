Cristina López Schlichting alucina por lo que Santi Rodríguez le cuenta sobre ella: "Chico Schlichting"

Este domingo, el actor Santi Rodríguez ha participado en 'Fin de semana' de COPE y ha sido entrevistado por Cristina López Schlichting. Nada más empezar, el intérprete ha reconocido ser un gran seguidor del programa y no ha dudado en expresárselo tanto a la presentadora como al resto del equipo.

"Buenos días, Cristina. Qué alegría, qué gusto estar aquí contigo después de tantísimo tiempo. Yo por lo menos he tenido la suerte de hablar contigo por teléfono. Fíjate, además, habrá coincidido, pero hay gente que me dice que me escucha mucho porque soy 'chico Schlichting'. Un señor me llamó un día 'chico Schlichting'", confiesa el actor entre risas, señalando el apodo con el que se han referido a él en alguna que otra ocasión-

"Eso lo tengo que tener yo en mi currículum. Igual que hay veces que me asocian contigo y yo encantado de que me asocien contigo. Sabes que los domingos muchas veces te escucho", dice, confirmando así que es un fiel oyente de 'Fin de semana'.

"Yo te quiero dar las gracias ahora ya, en directo, por la maravilla de viajes me haces pasar los domingos. Porque, por ejemplo, hoy, cuando termine el programa, me vuelvo para casa y, entonces, voy escuchando la radio", cuenta Rodríguez. "En nombre de todo el equipo es un honor acompañar a Santi Rodríguez", reacciona Schlichting.

"Tengo mucha amistad con Pablo Herreros también. Entonces, por muchas cosas yo voy muy entretenido con vosotros. Entonces, como he entrado alguna vez esporádicamente, pues se ve que la gente nos asocia y yo encantado", reconoce el intérprete.









"Estuve dos minutos y medio con la tensión en 1-3 y más ‘pallá que pacá'"



Acto seguido, han comenzado con la entrevista y, a diferencia de otras ocasiones en las que las charlas con Rodríguez solo han sido risas, esta vez han hablado de la muerte. Esto se debe a que el actor promociona ‘Espíritu’, el nuevo espectáculo teatral del cómico. Un show que es para ‘morirse de risa’: "Trato de mirar el lado cómico o menos malo de las cosas".

De hecho, se refiere a la muerte como el día en que ‘toca hacer mudanza’. Y Santi sabe de lo que habla. A lo largo de los últimos años, ha tenido varios problemas de salud que le han acercado a las puertas del más allá. "Me quedé dormido conduciendo. El ángel de la guarda me ha dicho: 'Mira, me vas a perdonar, estoy cansado de estar pendiente de ti'. Le tengo echando horas extra. Y estos acontecimientos me han venido muy bien".

El planteamiento de ‘Espíritu’ es el de un tipo que ha de hacer inventario de su vida porque le han dicho que se va a morir… y descubre que ya está muerto. “Me he dado cuenta de que la vida se pasa volando. Nos tiramos toda la vida quejándonos sin motivo y teniendo miedo de cosas que no saben si van a pasar… ¿Por qué pasar malos ratos y no disfrutas de hoy?”, reflexiona.

En julio de 2017, el día de su cumpleaños, el actor sufrió un infarto de bazo. Un año después, media hora antes de salir a escena, una mononucleosis latente que había contraído meses antes dio la cara: “Como tenía el bazo tocado y las defensas por los suelos estuve dos minutos y medio con la tensión en 1-3 y más ‘pallá que pacá’. Me vi desde arriba. Estaba el chico del SAMUR y mi mujer, muy asustada la pobre. Fue para mí una experiencia muy esclarecedora”, cuenta el actor.

Asimismo, Santi habla de este suceso como quien cuenta qué han comprado en el supermercado. Y de esas experiencias límite nació ‘Espíritu’: “Lo desconocido nos da yuyú, no queremos tocarlo. Y yo no solo eso, sino que quise imaginarme si en vez de haberme quedado a mitad de camino que habría pasado si hubiera seguido”. Y lo hace haciendo lo que mejor se le da: las risas. “Pongo en escena a la niña de la curva. Es como el comité de expertos de la pandemia. Todo el mundo hablaba de ellos pero nadie los había visto”. Con ‘Espíritu’ Santi quiere hacer reír a los asistentes sin banalizar la muerte. Como dice en un momento de la obra: "Cuando llevas toda la vida aprendiendo a estar vivo, de pronto te mueres".