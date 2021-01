Schlichting: "Sorprende que Marlaska dijese que no iba a ser aceptada la declaración de zona catastrófica"

Madrid y Castilla-La Mancha necesitan ayuda a raíz de la tormenta de nieve. Solamente la Comunidad Autónoma ha cifrado en 1.400 millones las pérdidas que se han producido y que se sustancian en coches machacados por el arbolado, miles de árboles caídos, negocios cerrados -algunos definitivamente-, tuberías afectadas por la nieve, pérdidas de luz y por supuesto traumatismos, roturas y manos por el hielo.

Toda una serie de cuestiones por las que la gente verdaderamente está sufriendo, por eso sorprende enormemente no solamente que el Gobierno no apoye de inmediato a las personas afectadas, sino que el ministro Grande-Marlaska dijese que no iba a ser aceptada la declaración de zona catastrófica.

Hemos visto evidentemente gotas frías, granizos, sequías extremas que han merecido esta calificación y es justo que todos ayuden también en este momento a los damnificados.

Parece mentira que esto se demore y desde luego, como decía Carlos Herrera en caso de haber ocurrido en Cataluña, al segundo copo hubiese sido decretada la zona catastrófica.