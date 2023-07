El "Crimen de la Peregrina", el increíble asesinato de Denise en el Camino de Santiago

Era el año 2014 cuando Denise, una mujer de 41 años, estadounidense, decidió dar un giro a su vida. Trabajaba como jefa de proyectos en una empresa de mascotas en el estado de Arizona. Una persona familiar, amante de los suyos y de los animales, independiente y muy inteligente. Pero fue en ese año cuando se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Un nuevo impulso en su vida. Tras ver en el cine "The Way" (El Camino), tuvo claro que el cambio que necesitaba su vida pasaba por hacer el Camino de Santiago.

Todas las alarmas saltaron el 5 de abril del año 2015, el día que se perdió el rastro de la peregrina cuando pasaba por Astorga, León. Fue cerca de la vivienda de un hombre, Miguel Ángel Muñoz, al que la Policía ya había echado el ojo.

Pablo Muñoz estrena ahora la novela "El Crimen de la Peregrina", la historia de una increíble investigación policial que implicó a personajes del más alto nivel. El propio escritor explicó la gran complicación que supuso este crimen para la Policía: "las desapariciones son siempre las investigaciones más difíciles porque no hay escena del crimen".

Denise y Miguel Ángel Muñoz se cruzan porque éste solía cambiar las señales del Camino de Santiago y así los peregrinos pasaban por delante de su casa. Aunque no todos los peregrinos le interesaban, lo hacían sobre todo las mujeres. "Da la sensación que la aborda, intenta tener relaciones con ella y ésta se defiende, porque es una mujer aguerrida, y es entonces cuando él la ataca", explica Pablo Muñoz sobre cómo sucedió esta agresión que, según piensan los investigadores, tuvo un móvil sexual, aunque no lo han podido demostrar.

Esta investigación ha resultado especialmente complicada para la Guardia Civil, porque no contaban con niguna pista o indicio que seguir. Tan sólo tenían "el testimonio de un peregrino italiano que había coincidido con Denise en una misa a las once de la mñana en Astorga y le contó que iba a ir hasta El Ganso. No se sabía nada más".

El siguiente paso en la investigación era saber "si se trataba de un accidente" y con esto descartado, "en las primeras 48 horas, la Policía ya sabía que se trataba de una desaparición y que probablemnete Denise hubiera sido asesinada. Tenían la convicción de que Miguel Ángel era el culpable, pero no tenían ningún elemento que le conectara directamente con la peregrina".

El dinero fue la pista clave para poder acusar al sospechoso. Y es que tras cambiar varias divisas de dólares en una oficina bancaria de Astorga los días siguientes a la desaparición, la actitud nerviosa de Muñoz le delató.

Finalmente, es el propio Miguel Ángel Muñoz el que lleva a la Policía hasta el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Denise tras ser arrestado, aunque se mantiene inocente: "al llegar a la Comisaría de Astorga le suben en un coche y el mismo Muñoz es quién guía a la Policía hasta donde se encuentra el cadáver".

Sobre la vida del sospechoso se sabe que tenía "unas ideas anarcoides". Además la Policía sospechaba que podría "un individuo fuerte psicologicamente y que cuando se le llevaba la contraria tenía ataques de ira".

Son dos las mujeres clave en esta historia: Patricia, inspectora de policía y jefa del operativo local de la comisaría de Astorga y la forense del juzgado. Patricia, tras involucrarse en el caso, investigar a Miguel Ángel y finalmente dejarle en libertad por falta de pruebas, le dijo al sospechoso, convenida de que volveria a delinquir: "tú y yo nos vamos a volver a ver".

Por su parte, la forense es a quién Muñoz le confiesa que, efectivamente, es el asesino de Denise. En la entrevista que se hace para determinar si es responsable de sus actos, Miguel Ángel le dice: "Sí, yo la maté. Y cuenta con pelos y señales como la mató".

Además, esta historia cuenta con el añadido de que Pablo Muñoz ha podido hablar directamente con el hermano de Denise, Cedrick, que viajó desde Estados Unidos hasta Astorga para ayudar en la investigación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los dos hermanos estaban muy unidos, según le cuenta el propio Cedrick al escritor: "Denise para Cedrick era la persona en la que de verdad confiaba. Lo que me cuenta es que ella era una mujer fuerte y discreta, no era una mujer que de primeras hubiese mantenido relaciones con nadie. Ella tenía que entablar una relación de confianza para poder seguir adelante con una relación".