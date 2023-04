Con más síntomas físicos de los que crees: Qué es el 'síndrome del corazón roto' que podrías tener sin saberlo

Queda menos de siete días para que vivamos de lleno la Semana Santa y nos alegremos, en el Domingo de Resurreción, con la buena noticia. Sin duda, un tiempo para reflexionar y pasar con nuestros seres queridos. Es momento, también, de vacaciones y de tener días libres paa disfrutar de estos días y del tiempo libre que tenemos.

Y, por supuesto, como en toda época vacacional, nos salen más planes de lo habitual para quedar con amigos y familiares con los que hace tiempo que no compartimos un rato. Sin embargo, hay muchas personas que no sienten el calor de la compañía, sobre todo, muchos mayores, y se refugian en su soledad.

Una soledad que, lo creas o no, tiene muchos efectos en nuestro cerebro y en nuestro bienestar físico y emocional. Para conocer cuáles son esos efectos, en Fin de Semana, hablamos como siempre, con nuestra psiquiatra y colaboradora de cabecera: Marian Rojas. Ella nos explicaba, precisamente, cómo nos afecta no estar en compañía.

"Sentirse abandonado activa el estado de alerta del organismo, entra en miedo, entra en supervivencia...Si esto se alarga en el tiempo, se puede deteriorar la salud" explicaba, mientras nos contaba que la soledad es el centro de "todas las depresiones, gran parte de enfermedades crónicas, psiquiátricas y también degenerativas".

A veces, también, la soledad está en el centro de nuestra vida y ni siquiera sabíamos que era el origen de muchos de nuestros problemas y síntomas que presentamos. Presta atención, porque podría resolverte muchas dudas.

El 'síndrome del corazón roto' que podría afectarte

Si alguna vez te ha pasado que has intentado llenar un vacío con alguna actividad en tu rutina que has incluido, que sepas, que el origen podría ser que te has sentido solo. Al menos, así nos lo ha explicado Marian Rojas, que ha contado que en su consulta se ha encontrado con personas que lidian con adicciones cuyo problema de base es la soledad, aunque no lo supieran.

"La soledad está detrás de muchos trastornos que vemos, las adicciones vienen a rellenar un vacío y suele ser psicológico. El cerebro está muy incómodo en la soledad y busca esa vía de escape" explicaba en Fin de Semana. Y eso, puede llevarte a padecer un síntoma que definieron en Japón, que se llama el síndrome del corazón roto.

"Es un síndrome que asocia la pena del corazón, sentirte solo y aislado, y es una pena tan abrumadora que se ve cómo tiene efectos en la salud, en el estado inflamatorio del organismo y puede activar enfermedades" nos contaba Marian Rojas. Es decier, que puedes tener ciertas enfermedades desarrolladas tras sentirte solo.

"El dolor social activa zonas del cerebro que si se mantiene en el tiempo activo, provoca síntomas o enfermedades físicas y psicológicas" contaba. Y profundiza más en ello, se puede llegar a morir de pena. "Ese desgarro emocional porque perdemos sensación de permanencia, tiene un impacto desgarrador ennuestro organismo".

Como remedio para esta soledad, Marian Rojas recomienda apuntarse amuchas actividades que te sean de interés, con diferentes grupos o hacer voluntariados. En definitiva, "salir de ti mismo y buscar algo más allá que palie momentáneamente la sensación de soledad".