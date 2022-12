Marián Rojas: “Cuando nuestro corazón pierde las ilusiones se arruga el alma”

Marián piensa que el 90% de las cosas que preocupan a la sociedad, nunca suceden, pero nuestro cuerpo lo vive como si fuera real. En ese tiempo perdido por estar preocupados por cosas que no tienen por qué suceder, nos sometemos a ese riesgo de sufrir dos de las enfermedades del siglo XXI. La depresión, o la ansiedad. Ella insiste en que es posible sentirse mejor. En una sociedad donde lo digital, ha puesto la salud mental patas arriba, siempre es bueno recordar que la felicidad de cada uno reside en el sentido que le damos a la misma. Así lo cuenta: “Al final el pesimismo y el optimismo son formas de enfrentarnos a la realidad”. “La felicidad no es lo que pasa en la vida, sino como afrontamos las cosas”. “Las pequeñas cosas buenas no las disfrutamos y las malas nos llevan a pensar en lo peor”.

Ante las enfermedades mentales más comunes, Marián opina: “Tenemos que conectar con el presente habiendo superado las heridas del pasado, así es como se consigue la felicidad”. “Los que viven asociados en el pasado, son los depresivos y los que piensan en el futuro, son los que viven agobiados con la ansiedad de no saber como van a reaccionar”. “Por eso hay que vivir el presente”.

Y aporta una serie de claves para ser capaces de encontrar la felicidad, que muchas veces, depende de uno mismo: “La clave es entender que lo que más nos perturba es el miedo”. “En ese miedo hay que hacerse una serie de preguntas”. “Cuando yo conozca cual es mi miedo, salen cosas del futuro”. “Nuestro instinto de supervivencia consiste en sanarnos”. “La voz interior es muy importante, porque tiene la capacidad de ponernos en estado de alerta en cuestión de segundos”.