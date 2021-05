“Lo compró y lo usó”: el objeto en la casa de Tomás Gimeno que puede indicar qué ha pasado con sus hijas

El colaborador de COPE y experto en sucesos, Nacho Abad, destaca este sábado el objeto que los agentes de la Guardia Civil han encontrado en la casa de Tomás Gimeno en Tenerife que podría dar pistas acerca de qué ha pasado con sus dos hijas pequeñas, Anna y Olivia. Y es que las fuerzas y cuerpos de seguridad llevan más de dos semanas buscando enérgicamente al hombre, que desapareció con las dos niñas en una embarcación después de amenazar a la madre

“A las 19:30 Tomás se despide de los padres. Los padres tienen la sensación de que se estaba despidiendo para toda la vida”, subraya el colaborador de Fin de Semana a Cristina López Schlichting. “La GC ha determinado que después de eso se va a su casa, que es el epicentro de todo lo que sucede”.









El objeto en la casa de Tomás Gimeno



Pero, concretamente, Abad señala un objeto que la benemérita ha localizado en el domicilio del padre: “Cuando entran los agentes observan un escenario sucio, desordenado, caótico, propio de un hombre que ha vivido en pareja mucho tiempo y que las tareas del hogar nunca han sido su prioridad”. “Pero no te llama la atención juguetes tirados por el suelo o platos sucios, aunque sí llama la atención un rollo de bolsas de basura de jardín nuevo e incompleto”.

El experto en sucesos es muy claro: “Hacer una interpretación es que lo compró y lo utilizó”. No obstante, destaca que ese hallazgo puede tener una lectura positiva y otra negativa: “Varias conversaciones después la madre recuerda, de repente, y después de que le preguntasen si él tenía ropa de los menores en casa o juguetes de las niñas, ella asegura que había algunas prendas”.

“Las prendas no las han encontrado, lo que nos lleva a la hipótesis más esperanzadores”, explica Abad. Y es que la interpretación es que, si la ropa no está, es que podría haber usado las bolsas para llevárselas, y no para limpiar una posible escena del crimen. “¿Pudo usar esas bolsas para llevarse la ropa de las niñas y juguetes? Puede, para intentar protegerlo de la humedad en el barco”.

GRAFCAN8264. SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 29/04/2021.-- La Policía Científica analiza una embarcación en la base de la Guardia Civil de la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife, propiedad al parecer del hombre desaparecido con sus dos hijas y que fue hallada en alta mar sin sus ocupantes. EFE/Ramón de la RochaRamón de la Rocha









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El posible paradero de Tomás Gimeno



“Pero yo no creo que estén en Sudamérica, empiezo a dudar de que estén en África, y solo cabe una posibilidad, y los investigadores se están centrando en ella: que no han salido de Tenerife o las islas”, apunta Nacho Abad a Cristina, y a la que explica cómo ha podido quedarse Gimeno en las islas. “Hay una opción de la que no hemos hablado y es que , pongamos, hay un finlandés o sueco que tiene una casa y lleva tiempo sin venir, le van a alquilar la casa sin registro, y puede ser donde se ha resguardado, donde puede pedir comida por reparto, en un chalé apartado”.

La presentadora, no obstante, se cuestiona: “¿Cuánto tiempo puede subsistir un bebé de un año sin asistencia médica?” Por su parte, el psiquiatra forense, José Miguel Gaona, aclara que puede ser mucho tiempo: “Pues, la verdad, si está bien cuidado y no sufre una enfermedad aguda, puede durar años. Si ha hecho acopio de medicamentos básicos...”

“Tenemos otro escenario que cada vez es menos probable que es el del cómplice. A mí me cuesta mucho creerlo, pero el cómplice podría ayudarle dándole cobijo. Me cuesta creer que cualquier amigo en Tenerife que siga las noticias pueda ser cómplice de esto, aunque puede que le haya comido la cabeza”, concluye Nacho Abad en Fin de Semana.